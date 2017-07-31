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Serbest bırakılan Bekir İntegün FETÖ itirafçısı oldu

ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bekir İrtegün, FETÖ itirafçısı olması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:28
Serbest bırakılan Bekir İntegün FETÖ itirafçısı oldu

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık tarafından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

İrtegün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İTİRAFÇI OLDU

Bekir İrtegün'ün nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; İrtegün'ün ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'ye önemli itiraflarda bulunduğu belirlendi.

Samimi itiraflarda bulunan ve örgütle bağlantısına ilişkin birçok detay anlatan İrtegün'ün itirafçı olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:28
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  2. Bekir İntegün
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