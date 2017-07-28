Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlü futbolcu 'ByLock'tan gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Bekir İrtegün Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Başakşehir Spor Kulübü futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:16
Ünlü futbolcu 'ByLock'tan gözaltına alındı!

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.Habertürk'ten Veli Sarboğa'nın haberine göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:16
  1. bekir irtegün
  2. bylock
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    1. İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    2. Müslüman isimlerini yasaklamaya..
    3. Müslüman futbolcu armadaki haç..
    4. Kendi vurulma anını görüntüledi
    5. Cep telefonu arabayı bu hale getirdi!
    6. Yolda kalma riskine karşı seyyar..
    7. 65 Asker daha silahları ile katıldı
    8. Tutuklanan uygur Türkleri nerede?
    9. ABD'li General: Kürdistan'ın..
    10. Hakkari’de ‘yeşil fındık’ satışı
    11. Fenerbahçe'den kebapçı Selahattin..
    12. Dekan feci şekilde hayatını kaybetti
    13. FETÖ'den tutuklanan eski vekilin eşi 6..
    14. Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız
    15. Kuşadası Pamucak’ta silahlı çatışma: 1..
    16. Baran Akçan: Gelir dağılımı adil değil
    17. İstanbul’dan kokain getiren 4 kişi..
    18. Hakkari’de demonstrasyon çalışması
    19. Gaziantep’te yangın
    20. Borsa ilk yarıda düştü
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...