Ünlü futbol takımı kaza yaptı: 3 Ölü
Şili'nin gözde takımlarından Colo-Colo futbolcularını taşıyan otobüs, Arjantin'de kaza yaptı.03 Şubat 2018 Cumartesi 20:08
Şili'nin gözde takımlarından Colo-Colo futbolcularını taşıyan otobüs, Arjantin'de kaza yaptı. Şili temsilcisi Colo-Colo'nun futbol okuluna ait otobüsün Arjantin'de geçirdiği trafik kazasında üç futbolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Colo-Colo futbol okulunun futbolcularını taşıyan otobüsün Paraguay'da düzenlenecek bir turnuvaya katılmak için yola çıktığı ifade edildi.
Trafik kazasının, Arjantin'in batısında bulunan Mendoza bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.
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