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Ünlü Fransız sanatçı Filistinliler için konser verdi

Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Sivas'ta Filistin için konser verdi.

24 Aralık 2017 Pazar 11:32
Ünlü Fransız sanatçı Filistinliler için konser verdi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde koşuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" sözünü hatırlatarak, "Evet, Kudüs bizim için kırmızı çizgidir, Kudüs'ü İstanbul'dan, Şam'ı Edirne'den ayırmayız. Bu bilinci tekrar ortaya koymak için bu programı düzenledik." diye konuştu.

Blet ise, 25 yıldır Filistin ve Filistinliler için savaştığını belirterek şunları söyledi:

"25 yıldır onlar için konserler veriyorum. Avrupa'da da savaşmaya çalışıyorum ama maalesef Fransa'da savaşmak artık daha zor çünkü medyalarımız siyonist olduğu için bize davalar açıyorlar, boykot yapıyorlar ama devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Türklerle gerçekten çok gurur duyuyorum çünkü siz gerçekten siyonizmin ne olduğunu biliyorsunuz."

İblise karşı savaşıldığını vurgulayan Blet, "Onlara karşı çok sert bir boykot organize etmemiz lazım yoksa Filistinli kardeşlerimizi öldürmeye devam edecekler, sonra bizi öldürecekler. Onun için eminim ki hepimiz beraber olursak kazanabiliriz. Onlara büyük bir boykot uygulayıp tek bir kuruş vermeyelim. İsrail'den gelen yemekleri eşyaları almamamız lazım. Bence insanlık bunu beraber kazanabilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından piyanist Blet, Türk ve Osmanlı rapsodileri, Filistin için bestelediği parça ile Chopin'den parçalar çaldı. Konseri, çok sayıda dinleyici takip etti.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 11:32
  1. Stephane Blet
  2. sivas
  3. konser
  • mizanmizan11 sa önce
    Uzun soluklu bir mücadele ise takdir etmek gerektir. Yoksa sadece bir organizasyonla niyet belli olmaz, zihniyet açığa çıkmaz..
  • 1. şehzade 1. şehzade 11 sa önce
    içimizdekiFransızlarda anlasane iyi olucak
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