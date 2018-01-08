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Ünlü dizi oyuncusu polisi ısırdı

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:24
Ünlü dizi oyuncusu polisi ısırdı

Dizi oyuncusu Feyza Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca, arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Genç oyuncu çıkarıldığı mahkemece, "Polise mukavemet" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay sabah saat 03.30 sıralarındaOrtaköy'de meydana geldi. 23 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, arkadaşı Ecem A. ile aracıyla seyir halindeyken görevli polisler tarafından alkol kontrolü için durdurulmak istendi. Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen oyuncu ve arkadaşı müraacat savcısına ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"POLİS MEMURU BANA YUMRUK ATTI... BEN DE ELİNİ ISIRDIM..."

Hakim karşısında ifade veren oyuncu Feyza Civelek, "Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR POLİS MEMURLARINA ENGEL OLMAK İSTEDİ"

Oyuncu Feyza Civelek’in arkadaşı Ecem A. ise, araçlarını durduran polis memurunun zorla kapıyı açarak saçından çektiğini belirterek “Benim kolumdan tutarak yere yatırdı. Sebebi ise aracı ısrarla sağa çekmek istememdi. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında "Polise mukavemet" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 19:24
  1. Feyza Civelek
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