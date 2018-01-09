Ünlü diyetisyene kızından şok dava

18 yaşına girdikten sonra babasının nafaka ödemeyi kestiğini iddia eden Aleyna Topoğlu, aylık 7 bin 500 liralık yardım nafakası ödemesini istedi. Kızının intihara eğimli olduğunu ve bir hastanede alkol tedavisi gördüğünü öne süren davalı baba Murat Topoğlu ise kızının Hollanda’da okumasına rızası olmadığını belirtti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Aleyna Topoğlu’nun annesi Hülya Öztürk ile babası Murat Topoğlu’nun 19 Nisan 2007 tarihinde boşandığı, mahkemenin 11 yıl önceki kararında müşterek çocuğun velayetinin anneye verdiği belirtildi. Mahkeme ayrıca aylık bin 500 lira olan iştirak nafakasının her yıl enflasyon oranında arttırılarak babanın ödemesine karar verdiği, ayrıca yıllık 20 bin liradan az olmamak üzere Aleyna Topoğlu’nun okul ve diğer masraflarının da babası tarafından karşılanmasına da kararda yer verildi.

Aleyna Topoğlu’nun iki yıl önce 18 yaşına girdiği, babanın da nafaka ödemeyi kestiği anlatılan dilekçede, “Son dönemde diğer masraflar da baba tarafından ödenmedi. Kızının 18 yaşına girmesiyle yasal yükümlülüğünün ortadan kalktığını düşünen baba Murat Topoğlu, nafakayı kesince anne Hülya Öztürk de zora düştü” denildi.

"YARDIM NAFAKASI ÖDESİN"

Eğitim hayatının güvence altına alınması gerektiğini dava dilekçesinde anlatan Aleyna Topoğlu’nun avukatı, “Davalı baba, müvekkilimin onayını dahi almadan müvekkilimi özel bir okula yazdırmış, annesini de okula yakın bir yere taşınmasına neden olmuştur. Müvekkilim ile annesi okula yakın bir yere taşındıktan sonra davalı baba hiçbir şekilde yardım etmemiştir” dedi.

Babasının desteğiyle yurt dışında bir üniversiteye kayıt yaptırdığını, ancak okul masraflarının yüksek olduğunu belirten Aleyna Topoğlu’nun avukatı, “Müvekkilimin okuluna devam edebilmesi için üniversitenin belirlediği 21 bin 217 euroyu okuluna yatırması gerekmektedir. Müvekkilimin artık yurt dışında okuması nedeniyle masrafları da artmıştır. Nafakanın sona erdiği tarihten itibaren aylık 7 bin 500 liralık yardım nafakasının davalı babadan alınarak eğitimi süresince müvekkilime ödenmesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

“KIZININ HOLLANDA’DA OKUMASINA RIZASI YOK”

Davalı baba Murat Topoğlu’nun avukatı ise dosyaya sunulan belgelerde yapılan harcamaların anne tarafından mı yoksa davacı Aleyna Topoğlu tarafından mı yapıldığının mümkün olmadığını belirtti. Aleyna Topoğlu’nun hastanede alkol tedavisi gördüğünü iddia eden Murat Topoğlu’nun avukatı, “Ayrıca davacının intihara eğilimi vardır. Hollanda’da bir miktar uyuşturucu ve alkol kullanımı serbesttir. Bu nedenle müvekkilim kesinlikle kızının Hollanda’ya üniversite eğitimi için gitmesine rıza göstermemektedir. Müvekkilim yeniden evlenmiştir. Özürlü çocuğu vardır. Bu nedenle çeşitli masrafları vardır” dedi. Hürriyet-Özge EĞRİKAR