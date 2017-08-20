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Ünlü deprem uzmanından flaş açıklama: En az 2 ay daha...

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan,  Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sarsıntılarla ilgili, "Artçılar en az iki ay daha  sürecek gibi gözüküyor. Boşalmayan bir gerginlik var. Onun sancıları sürüyor.  Bunların hiçbiri yıkıcı olmayacaktır. Bodrumlular ve bölge halkı rahat olsun."  dedi.

20 Ağustos 2017 Pazar 18:46
Ünlü deprem uzmanından flaş açıklama: En az 2 ay daha...

Deprem uzmanı Ercan, emekli öğretim üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi  Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu ve Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri  Enstitüsü Hidrojeoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emrah Pekkan, Ege Denizi'nde yaşanan  depremlerle ilgili Bodrum ilçesinde karada ve denizde incelemelerde bulundu.

İki gündür ilçede bulunan uzmanlar, depremden en çok etkilenen  Yalıçiftlik Mahallesi'nde karada, Bodrum açıklarındaki Kara Ada ve Orak Adası'nda  da denizde incelemeler gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, incelemelerin ardından gazetecilere, Bodrum  depreminin beklenen bir deprem olduğunu ancak bundan sonra büyük bir deprem olmasını beklemediklerini söyledi.

Beklenen en büyük depremin yaşandığına dikkati çeken Ercan, "İşleyişi  belirlemek üzere bu çalışmayı tasarladık. Ama bu çalışmayı yerel belediyeler desteklemedi. Kendi imkanlarımızla geldik, bu çalışmayı kendimiz yaptık.  Teknemizi bile kendimiz bir arkadaşımız vasıtasıyla temin ettik ve öyle  gerçekleştirdik." dedi.

İlçede bundan sonra deprem olup olmayacağı yönündeki sorular üzerine  Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerelde yaptığımız çalışmalarda, kırığın işleyişinde bir değişiklik gördük. Daha önce belirlenmiş olan Pınarbelen, Kara Ada kırığına, koşut olarak  başka kırıklar gözlemlendi. 3-4 tane daha kırık belirlendi. Bu kırıkların karada  devamları var. Bunları gördük. 'Bodrum'da hiç yıkım yok.' dediler. Oysa Bodrum'da  60'tan fazla yıkım vardı. Yalıçiftlik kesiminde göçen evler, camiler ve sarnıçlar vardı. Bunların hepsini fotoğrafladık."

Ercan, yaptıkları araştırmalarda, gökova kırığının oynamadığını  gördüklerini dile getirerek, "Bunun tam tersine yeni bir kırık belirlendi. Bunu  'Orak kırığı' olarak adlandırdık. Hocamız ile öyle uygun gördük. Orak Adası'ndan  geçen bu kırık Kara Ada'nın arkasına kadar geliyordu. Kara Ada'nın arkasında  kuzeybatı, Güneydoğu doğrultulu kırıkların tepeleri devirdiğini gördük."  ifadelerini kullandı.

Bölgede sadece bir göçüntü olayının olmadığına değinen Ercan, doğudan  batıya doğru bir kaktırma olayının da yaşandığına işaret etti.

Göçüntü bileşeninin daha fazla olduğunu kaydeden Ercan, "Yalıçiftlik  bölgesinde bir yarık açılmıştı. Onun bir sıvılaşma olduğunu gördük. Keşke orayı  kapanmadan önce görseydik. Biz sadece Yunanistan'da hasar olduğunu biliyorduk ama  burada da olduğunu gördük." diye konuştu.

"5,5 büyüklüğüne kadar artçılar olacaktır"

Bodrum'da bundan sonra daha büyük bir depremin beklenmediğini  vurgulayan Ercan, "Bundan sonra büyük bir deprem beklemiyoruz ama 5,5 büyüklüğüne  kadar artçı depremler olacaktır ve bu şekilde sönümlenip gidecektir. Kimsenin  tatilini bırakıp evine dönmesine gerek yok. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin. Bilmeden kimse konuşmasın. Artçılar en az 2 ay daha sürecek gibi  gözüküyor. Boşalmayan bir gerginlik var. Ikınıyor ama doğuramıyor. Onun sancıları sürüyor. Bunların hiçbiri yıkıcı olmayacaktır. Bodrumlular ve bölge halkı rahat  olsun." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu da Bodrum'daki depremleri Aralık 2013'ten  bu yana izlediklerini bildirdi. O dönemlerde de depremlerin olduğunu ifade eden  Ecevitoğlu, en son ilçede yaşanan büyük depremin ardından burada çalışma yapmaya  karar verdiklerini anlattı.

Topladıkları bilgiler üzerinde biraz daha çalışacaklarını belirten  Ecevitoğlu, "Daha olgun bir sonuç ortaya çıkarmaya çalışacağız. İnsanlar masa  başında bazı şeyler söylüyorlar. Bu masa başı işi değil. Ne kadar doğruyu  bilirsen bil, mutlaka araziye veya denize çıkıp görmen lazım. İnsanlarla konuşmak  lazım, biz böyle yaptık." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 18:46
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