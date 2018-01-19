Ünlü çift nihayet boşandı!

Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener boşandı. Mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek çiftin çocuklarının velayetini Demet Şener'e verdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Çırağan Sarayı'nda 12 yıl önce görkemli bir düğün ile evlenen Demet Şener "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın (dün) bugün görülen karar duruşmasına Demet Şener avukatlarıyla birlikte katıldı. İbrahim Kutluay'ı avukatı Erdal Kılbaşoğlu temsil etti. Gizli görülen bir saat süren celsede taraf avukatlari son sozlerini soyledi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren duruşmanın ardından avukatı Kezban Hatemi ve Aslı Çelik ile adliyeden ayrılan Demet Şener, 'Hayırlısı olsun" dedi.

1 MİLYON 300 BİN LİRA TAZMİNAT

Öte yandan, mahkeme İbrahim Kutluay'ın Demet Şener’e 1 milyon 300 bin lira tazminat ödemesine ve aylık 13 bin lira Demet Şener'e 14 bin lira da çocukları için nafaka vermesine karar verdi.