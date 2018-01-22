Ünlü Çeçen komutan Zeytin Dalı operasyonuna katıldı

YENİAKİT.COM.TR - 3 yıldır Suriye'de bulunan ve Esed rejimine karşı pek çok operasyona katılan ünlü çeçen komutan Müslim Şişani, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ‘’Zeytin Dalı’’ operasyonuna katılma kararı aldı.

Müslim Şişhani yıllarca Çeçenistan’da Rus işgaline karşı savaşmış. Yaralanarak Gürcistan’a geçmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr