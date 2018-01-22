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Ünlü Çeçen komutan Zeytin Dalı operasyonuna katıldı

3 yıldır Suriye'de bulunan ve Esed rejimine karşı pek çok operasyona katılan Müslim Şişani, Zeytin Dalı operasyonuna katıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:12
Ünlü Çeçen komutan Zeytin Dalı operasyonuna katıldı

YENİAKİT.COM.TR - 3 yıldır Suriye'de bulunan ve Esed rejimine karşı pek çok operasyona katılan ünlü çeçen komutan Müslim Şişani, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ‘’Zeytin Dalı’’ operasyonuna katılma kararı aldı.

Müslim Şişhani yıllarca Çeçenistan’da Rus işgaline karşı savaşmış. Yaralanarak Gürcistan’a geçmek zorunda kalmıştı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:12
  1. AFRİN
  2. AFRİN OPERASYONU
  3. MÜSLİM ŞİŞHANİ
  • kafkazkafkaz14 dk önce
    Ömer Genç ya kardesh bizim ALLAHimiz var rusyada kim biz hansisa bir kafir devlete gore 1 tane guzel muluman kardeshimize karshimi cikalim ----!!!! yarin hesap var!!!!!
  • SivaslıSivaslı40 dk önce
    Böylesi haberlerle korkakları korkutursunuz. Rusya’ya karşı ters düşmeyelim falan derler.
  • SalihSalih52 dk önce
    Ömerakillicabir yorum yapmissin, aynen.
  • Deli DumrulDeli Dumrul1 sa önce
    Bizimleyse sıkıntı yok. Toplanıyorlar etrafımıza. Doğruları görmek zordur. Gördükten sonra bırakıp gitmek ise tam bir ahmaklıktır. Görelim Mevlam neyler, neyerse güzel eyler.
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    Yanlış iş yapmayalım.Çeçenler kardeşimiz ancak şuan Rusya ile sürtusmeye gerek yok...
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