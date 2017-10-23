Ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Madjid Samii’ye fahri doktora

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan tarafından “Fahri Doktora Unvanı” belgesi takdim edilen Prof. Dr. Madjid Samii, “Beyin cerrahisi alanında dünyadaki gelişmeler” başlığı ile bir konferans verdi.

Prof.Dr. Samii, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde adının verildiği Nöroşirurji Merkezi’nin de açılışını gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi Senatosu, İran asıllı dünyaca ünlü bilim insanı ve beyin cerrahı Prof. Dr. Madjid Samii’ye araştırma ve klinik uygulamalara etki eden “Nörobilim” alanında dünya çapında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar ve bilimsel katkılarından dolayı Fahri Doktora unvanı verme kararı aldı.

Üsküdar Üniversitesi’nin daveti ile Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Madjid Samii, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde düzenlenen törene katıldı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan törenin açılışında yaptığı konuşmada Avrupa'nın ikinci ve Türkiye'nin birinci nörobilim hastanesi olarak tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek “Avrupa'daki ilk sinirbilim hastanesinin kurucusu ve yöneticiliği görevini yürüten Prof.Madjid Samii aramızdadır. Onursal Doktora unvanı Üsküdar Üniversitesi senatosu olarak kendisine sunulacak. Biz sadece Hannover'deki hastaneye değil, aynı zamanda İran'daki ve Çin'deki kurumlara da ilham verdiğini olduğunu öğrendik” dedi.

Freud yaşasaydı, bugünkü çalışmalarımızı desteklerdi

Prof.Dr. Tarhan,“Öncelikle bir psikiyatrist olarak, hastalarımızı tedavi edemediğimiz zaman yeni bilgiler edinmeye çalışıyoruz. İkincisi tıbbi tedavide devrim yaşanıyor ve her şey hızla gelişiyor. Ayrıca, artık Freudien divan tedavi yani psikanaliz döneminden bu yana, farmakogenetik ve nöro-teknolojik yaklaşımlar daha kapsamlı tartışıldı. Sanırım Freud yaşasaydı, bugünkü çalışmalarımızı desteklerdi. Hem dirençli hem psikiyatrik hastaların anatomik ve fonksiyonel görüntülerini almak rutin hale geldi. Bu neden oldu? Birincisi, bilim ve teknoloji çok gelişti ve her şey dijitalleştirildi. Bütün bunlar, bir psikiyatrik muayenede ve tedavide, teknolojinin kullanılmasına çıkmasına yol açtı. 2013'te ABD Başkanlığı NIH ile Beyin Girişimciliği başlattı. Yeni bilimsel alan, beyin bilimi. Nasıl hissediyoruz, Nasıl düşünüyoruz? Yapabileceğinizden daha fazla şey keşfetmeliyiz. Psikiyatrik nörobilimin devamıdır ve tedavi pratiğine bu yansımalıdır. İşte buradan hareketle bu üniversite ve hastane ortaya çıktı. Alzheimer, Otizm, Şizofreni, DEHB, Depresyon tedavisine yeni yöntemlere ihtiyacı karşılamak istedik. Üsküdar Üniversitesi ve Bilim Ortağı NPISTANBUL Beyin Hastanesi, psikiyatrik ve nörolojik tedavilere Beyin Cerrahisi ayağını ekleyerek yeni bir vizyonla kurulmuştur. Hannover INI Hastnesi bize harika bir ilham ve örnek oldu. Doğal olarak kuruluşumuzda ve Prof.Madjid Samii’ye teşekkürümüzü bu vesile ile ifade etmek istedik.”

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Muhsin Konuk, fahri doktora takdim gerekçesini okudu. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof.Dr. Madjid Samii’ye “Fahri Doktora Unvanı” belgesini takdim ederek cübbesini giydirdi.



Prof.Dr. Madjid Samii: “Beyinde 100 milyar hücre birlikte yaşıyor, 7 milyar insan barış içinde yaşamıyor”

Prof.Dr. Madjid Samii, “Beyin cerrahisi alanında dünyadaki gelişmeler” başlığı ile bir konferans verdi. Bilginin paradan çok daha değerli olduğunu belirten Prof.Dr. Madjid Samii, özellikle öğrencilere her fırsatta öğrenmelerini ve bu yıllarını en verimli şekilde geçirmelerini tavsiye etti. Teknoloji ve biyolojinin birbirinden çok şey öğrendiğini ifade eden Prof.Dr.Samii, beyindeki mükemmel uyuma da işaret ederek “Teknoloji ilerledikçe beyin hakkında daha çok şey öğreniyoruz. Beyinde 100 milyar hücre birlikte çalışıyor. 7 milyar insan barış içinde işbirliği yaparak yaşayamıyor” diye konuştu.

Dünyanın en iyi beyin cerrahları arasında yer alan Prof. Madjid Samii, kariyeri boyunca, birçok prestijli ulusal ve uluslararası ödül, şeref ve madalyanın sahibi oldu. Beyin cerrahisi alanında şimdiye kadar 17 kitabı ve 500'den fazla bilimsel makalesi yayınlanan Prof. Samii'nin en önemli başarılarından biri, dünyada binlerce sinir cerrahını yetiştirmesidir. Bugün bu beyin cerrahlarının çoğu kendi ülkelerinde lider konumda bulunuyorlar.

Prof. Dr. Madjid Samii, 19 Haziran 1937’de Tahran’da, bilimle iç içe olan bir ailede dünyaya geldi. İran’da liseyi bitirdikten sonra Almanya’ya taşınan ve Mainz Üniversitesi’nde tıp ve biyoloji eğitimi alan Samii, Mainz Üniversitesi’nde beyin cerrahisi alanındaki özel çalışmalarına başladı ve 1970 yılında beyin cerrahisi kuruluna kabul edildi. Henüz 32 yaşındayken asistan profesör olarak kariyerine başladı ve Mainz Üniversitesi’nde beyin cerrahisi bölümü müdür yardımcılığı görevine getirildi. Bir yıl sonra beyin cerrahisi profesörü oldu. 1977 yılında, Almanya'nın Hannover kentindeki Beyin Cerrahisi Departmanı (Nordstadt Hastanesi) Yönetim Kurulu Başkanı oldu ve 2003 yılına kadar bu görevde kaldı.

2000 yılında Hannover'de Uluslararası Nörobilim Enstitüsü'nü (INI) kurdu. 2003 yılında Nordstadt Hastanesi ve Hannover Tıp Fakültesi görevlerinden emekli oldu ve kendisini Uluslararası Nörobilim Enstitüsü’ne adadı. Prof. Samii'nin bilimsel kariyerinin en önemli yönü, eğitime ve beyin cerrahisinin geliştirilmesine olan bağlılığıdır. Beyin cerrahı profesörü olarak meslek hayatının başından beri, dünyanın dört bir yanından beyin cerrahlarının eğitimine büyük önem verdi. 1971'den bu yana Mainz Üniversitesi'nde düzenli olarak cerrahi alanında dersler verdi. 1979'da Hannover’da kafatası taban cerrahisinde dünyanın ilk eğitim kursunu düzenledi. 2004 yılında, INI-Çin'in başkanı olarak, klinik beyin cerrahisi alanında uluslararası kurslar düzenledi.

Adına dernek kuruldu

2002 yılında, öğrencileri ve arkadaşları “Uluslararası Sinir Cerrahları Madjid Samii Kongresi (MASCIN)” adı altında uluslararası bir beyin cerrahisi topluluğu kurdu, daha sonra adı “Madjid Samii Uluslararası Beyin Cerrahları Derneği (MASSIN)” olarak değiştirildi. Almanya’dan Hindistan’a, Çin’den Rusya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen beyin cerrahisi toplantılarında onur konuğu oldu. Uluslararası kongrelerde özel davet edilen öğretim görevlisi olarak 1000'den fazla ders verdi.

Madjid Samii Onur Madalyası veriliyor

2011 yılında, Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (WFNS), örneği rastlanmamış şekilde Prof. Dr. Madjid Samii adına onur madalyası verilmesini kararlaştırdı. “Madjid Samii Madalyası” her iki yılda bir dünya çapındaki en önemli sinir cerrahlarına veriliyor. Bu ödül, kazanan için yüksek bir onur anlamını taşıyor. İlk madalya ve ödül töreni 2011 yılında WFNS toplantısı sırasında Brezilya'da gerçekleşti, ödüle ilk layık görülen sinir cerrahı ise Marsilya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Maurice Chox oldu.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Prof. Madjid Samii Nöroşirurji Merkezi, sahip olduğu ileri düzey teknolo­ji sayesinde beyin cerrahisi, omurga cerrahisi, boyun ve bel fıtığı, skolyoz ameliyatları, ço­cuk beyin, sinir ve omurilik cerrahisi, tümör, anevriz­ma operasyonları, Tremor, Distoni, Majör depresyon, OKB, Epilepsi, Tourette Sendromu, Derin beyin stimü­lasyonu (DBS), Parkinson ve hareket bozuklukları ile nöromodülasyon cerrahilerinin tamamının yapılmasına imkân sağlıyor.

Türkiye’nin ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımı

Prof. Madjid Samii Nöroşiruruji Merkezi’nde robotik cerrahiden anevrizma cerrahisine, Parkinson ve Epilepsi ameliyatlarına kadar pek çok alanda hizmetin verildiği biri 1A olmak üzere 2 laminar flow üniteli dijital ameliyathane ve 16 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathane donanımıyla cerrahi operasyonları asiste eden ileri teknolojik alt yapısı ile ameliyat riskleri minimum düzeyde gerçekleşiyor. Yoğun bakım biriminin Seviye 3’e kadar tüm seviyelerdeki yoğun bakım hastalarına tam teşekküllü hizmet verecek donanımı bulunuyor.



NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Prof. Madjid Samii Nöroşiruruji Merkezi, akıllı donanıma sahip entegre sistemi ile başarılı cerrahi operasyonlar için tüm imkanları barındırıyor. Floresan boyama ile tümör ameliyatı yapabilen ileri mikroskobik cerrahi ile tümörlerin daha başarılı çıkarılması sağlanıyor.

Beyin, sinir ve omurilik cerrahisinde, çocuk beyin cerrahisi, tümör, anevrizma operasyonları gibi ameliyatlar için O-Arm MR CT navigasyon ve ICG, frame teknolojieri hata oranının sıfırlanması hedefleniyor. Otomatik skolyoz çekimi yapabilen dijital röntgenin de bulunduğu merkezden nöronavigasyon destekli ileri düzey beyin cerrahi mikroskopu ile sodyum floresan rehberliğinde vasküler - onkolojik cerrahi hizmeti hedefi kolay tespit etmeyi amaçlıyor.

Nöronavigasyon destekli üst düzey intra operatif, renkli doppler ultrasonografi cihazı ile kontrollü cerrahi operasyon olanağı ile komplikasyonların bertaraf edilmesi amaçlanırken nöronavigasyon destekli üç boyutlu görüntüleme sistemi ile operasyon öncesi ve esnasında hedefe kısa ve hızlı yoldan ulaşılması hedefleniyor.