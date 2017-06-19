Kerem Gönlüm'ü İnstagram'da rezil etti

Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm, 150 bin lira bağışta bulunacağını vâdettiği derneğe ödeme yapmadı. Dernek başkanı, Gönlüm'ü Instagram'da ifşa etti.

YARDIM BALOSUNA KATILDI

'Minik Kalplerle El Ele Derneği', 2016 Haziranında yardım balosu düzenledi. Geceye eşi Elif Hanım'la katılan Kerem Gönlüm, derneğe 150 bin lira yardımda bulunma sözü verdi. Ancak o günden sonra ünlü basketbolcudan ses soluk çıkmadı.

'SIKINTI İÇİNDE SANIYORDUM'

Minik Kalplerle Elele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan'dan olay paylaşım! Nesrin Hanım Instagram sayfasında, Türkiye Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un yıldız oyuncusu Kerem Gönlüm ile ilgili kinayeli ve sitemkar bir paylaşımda bulundu. Nesrin Hanım, bir gazetede çıkan Kerem Gönlüm'ün yeni eviyle ilgili haberi Instagram'da paylaşıp altına şu notu düştü: "Haberi görünce sevindim. Ünlü basketbol yıldızımızın ciddi bir finans sıkıntısı içinde olduğunu sanıyordum. 2016 Haziran balomuzda bağış sözü vermiş ama ödeme yapmamıştı. Ben de 'Böyle bir isim sözünden dönmez, olsa olsa ekonomik bir darboğaza girmiştir' diyerek pek bir üzülmüştüm. Tanrıya şükür, işler yolundaymış!