Ünlü basketbolcu, bakan Aşkın Bak'a böyle meydan okudu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adıyaman ziyaretinde gençlerle basketbol oynadığı anları paylaşıp NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman’a Twitter üzerinden mesaj yolladı.03 Şubat 2018 Cumartesi 16:58
Twitter hesabından Cedi Osman’a seslenen Bakan Bak, "Cedi, takımda yer var mı kardeşim?" dedi.
Videoyu alıntılayan Cedi Osman, "Sayın bakanım videoyu izledim, gözüm korktu. 5 avans isterim 10’da biter. Yeri siz seçin." sözlerini kullanarak Osman Aşkın Bak’ı teke tek maça davet etti.
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