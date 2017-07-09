Markafoni'yi Cafer Mahiroğlu alıyor

Güney Afrika merkezli Naspers Grubu, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Markafoni ile ilgili kritik bir karar almıştı. Alınan karara göre Markafoni 30 Haziran itibari ile faaliyetleri sona erdi.

Markafoni'nin kapatılmasına ilişkin süreç devam ederken, perde gerisinde bir de 'pazarlık'ın yürütüldüğü anlaşıldı. 20 yıldır İngiltere'de yaşayan Armondi Tekstil’in sahibi Cafer Mahiroğlu, Naspers Grubu ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre Markafoni markası Mahiroğlu'na geçti.

Markafoni sitesinde Cafer Mahiroğlu'nun Selectfashion.co.uk isimli online alışveriş sitesinin reklamları yer alıyor.

İngiltere merkezli Selectfashion.co.uk‘un sahibi olarak tanınan Cafer Mahiroğlu, İngiltere’nin en zengin 100 iş adamı arasında gösteriliyor ve batık markalara duyduğu ilgiyle tanınıyor.

Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Markafoni’nin satış süreci ve geleceğe yönelik planlamaları hakkında yarın düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.