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Namık Kemal Üniversitesine operasyon! Rektör gözaltına alındı...

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile 5 öğretim üyesi gözaltına alındı.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:00
Namık Kemal Üniversitesine operasyon! Rektör gözaltına alındı...

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında,  Namık Kemal  Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile 7 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.  Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şubesi ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları  devam ediyor.

 FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında  aralarında rektör yardımcılarının da bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.  Bunlardan 9'u tutuklanırken, aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in  babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de aralarında olduğu 26'sı adli kontrol  kararıyla 3'ü de savcılık ve emniyetten serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:00
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