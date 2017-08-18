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Üniversiteliler gül toplama robotu geliştirdi

Ankara'da bulunan Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, gül hasadı döneminde işçilerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak gül toplama robotu icat ettiler. Daha sonra robotlarını tarımda pek çok alanda kullanılmak üzere geliştirdiler. TUBİTAK'tan destek aldılar ve üretime geçmek üzere çalışmalara başladılar.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:40
Üniversiteliler gül toplama robotu geliştirdi

Robot hakkında bilgi veren Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Cahit Gürel, "Bu projedeki asıl amacımız seralardaki gül hasadını elle yapmak yerine otomatik sisteme dönüştürmekti. Burada da projeyi yaparken de sadece üniversite olarak değil bir sera firması olan Mone Tarım A.Ş. ile birlikte TUBİTAK desteğiyle bu projeyi yaptık. Şu andaki buradaki sistem bir ön prototip şeklinde. Diğer bizim daha  büyük seralarda uygulamaya yönelik olarak hala çalışmalarımız devam ediyor ve yakın zamanda projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK, DÜNYANIN İKİNCİ GÜL TOPLAMA ROBOTU

Mevcut sistemde gül toplamanın insan emeğine dayalı olduğunu ve dolayısıyla maliyetin yükseldiğini söyleyen Cahit Gürel, "Normalde gül toplamak insan emeğine dayalı bir sistem. Çünkü kesme güllerde gül dalının uzunluğu önemli oluyor ve bitkinin bir sonraki sürgünde daha iyi verim verebilmesine bağlı olduğu için standart bir kesim yöntemi yok. Yani her gülün boyları farklı oluyor bu yüzden de insana bağlı bir sistem. Bu maliyeti düşürmek için de biz bu işin robotlu sisteme geçirmek istiyoruz. Yani Türkiye'de  uygulaması yok. Türkiye'nin ilk gül toplama robotu diyebiliriz. Dünyada da ikinci örneği olarak adlandırabiliriz" diye konuştu.

TARIMDA PEK ÇOK ALANDA KULLANILABİLİR

Gürel, "Bunu aslında sadece tek bir spesifik gül toplama robotu olarak düşünmemek gerekir. Bu sistemi farklı uygulamalara da dönüştürmek mümkün. Biber, salatalık, çiçek, elma gibi mahsuller de toplayabilir. Bu şekilde hem hassas tarım uygulamalarıyla daha kaliteli ürünlere giderken maliyeti de düşürmeyi hedefliyoruz.Bu robotları geliştirerek tarımda pek çok alanda kullanabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:40
  1. Ankara
  2. Atılım
  3. TUBİTAK
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