Üniversiteli kız, yurt odasında ölü bulundu

19 yaşındaki Gül Meral'in anoreksiya hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği iddia edildi. Olay dün saat 21. 30 sıralarında Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan bir Kız Yurdunda meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Gül Meral, oda arkadaşı E.S. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Meral'i uyandıramayan E.S., durumu güvenliğe bildirdi. Yurda çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Meral’in hayatını kaybettiği belirlendi. İHA

Anoreksiya nedir?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk. Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayrıca anoreksiya yoğun psikolojik sorun yaşayanlarda da görülebilir. Diyet yapma, kilo verme takıntısı olmayan insanlarda dahi çok problemli bir hayat yaşama evrelerinde yeme bozukluğu söz konusudur. Ailevî, okul, iş, veya duygusal konularda çöküntü yaşayanlar yemek yemeyi reddeder, zorla yediği takdirde çıkarır. Sonuç olarak kısa vadede çok kilo kaybetme söz konusudur ve bu hastalığın bütün etkilerini yaşarlar. Sorunların çözülmesiyle birlikte yeme sorunları da ortadan kalkar; ancak bu evre içerisinde ciddi ve kalıcı fizyolojik sorunlar yaşayabilirler.