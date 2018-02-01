Üniversiteli genç kıza sahte hesap şoku...Savcılığa başvurdu

Zehra Tangüzer, siteye üye olan bir çok kimsenin, kendi hakkında 6 binden fazla konuşma yaptığını ve 600 beğeni olduğunu, ancak hesabı kendisinin açmaması nedeniyle ne konuşulduğunu göremediğini belirterek, bunu yapan kişinin bulunmasını isteyerek şikayetçi oldu.

“KİMSENİN, HAYATIMLA OYNAMAYA HAKKI YOK”

18Üniversite eğitiminden sonra yurt dışında eğitimine devam edeceğini belirten Zehra Tangüzer, “Benim hayatımda her şey düzenli ve programlı. Burada hakkımda yazılanların, ileride karşıma çıkmama garantisi yok ki. Düşünün, 30 yaşıma geldiğimde biri bana, ‘Seni bu sitede görmüştüm. Sen şöyleydin, böyleydin’ dese ne yapacağım? Bütün hayatım mahvolur. Üstelik bu sahte hesabı bir de benim Instagram hesabıma yönlendirmişler. Instagram’ım herkese açık olmadığı için o zaman bunu yapan, beni takip eden birisi“ dedi.

Genç kızın başvurusu üzerine, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.