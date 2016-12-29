'Üniversiteler terör sevicilerden temizlenecek'

Terörün üniversite yapılanmalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bölücü terör örgütünü üniversitelerden tamamen çıkartmak namus borcumuzdur. YÖK gerekli adımları atıp üniversiteleri PKK sevicilerden temizleyecektir" dedi.

20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi’nde çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesi olayının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Ege Üniversitesi’nde profesyonel katil PKK teröristlerince katledilmesi olayı devletin namus meselesidir. Ellerine Fırat’ın kanı bulaşmış üniversite yönetiminden hesap sorulacak ve terörle ilgili yürütülen tüm yaptırımlar üniversitelerde de uygulanacaktır.” dedi.



BİR UTANÇ VESİLESİ



Çıkan olayın basit bir öğrenci kavgası olmadığını belirten Yalçın Topçu, “Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı bir devlet üniversitesinde bu alçak teröristlerin yuvalanabileceği bir çıyan deliği olması bir utanç vesilesidir. Terörle mücadele konusunda atılan adımlar, uygulanan yaptırımlar burada da uygulanacaktır. Bu utancın ortadan kaldırılması ve katledilen delikanlının kanının yerde kalmaması için izlenecek yollar da bellidir.” açıklamasında bulundu.



HEPSİ HESAP VERECEK



Olayın soruşturulması ve gerekenin yapılması hususunda sürecin bizzat takipçisi olduğunu sözlerine ekleyen Topçu, “Olayın katilleri hukuk önünde hesap verecek ve bu tür yapıların tüm üniversitelerde barındıkları delikler tıkanacaktır. Gerekli önlemleri almayarak olayın yaşanmasında parmağı bulunan, terörist faaliyetlere göz yuman, ellerine Fırat'ın kanı bulaşmış üniversite yönetiminden de hesap sorulacaktır. YÖK gerekli çalışmaları yapiyor” diye konuştu.



KÜTÜPHANEYE ADI VERİLDİ



Adana’da bir ilköğretim okulunda kurulan kütüphane için Kültür Bakanlığı zamanında kitap desteğinde bulunan Yalçın Topçu, yeni açılan kütüphaneye ‘Fırat Yılmaz Çakıroğlu’ adının verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek, “Kütüphanenin kurulmasında emeği geçen arkadaşımızın bana yazdığı mektup ve öğrencilerin fotoğrafları bizleri çok duygulandırdı. Olayın failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. İhkak-ı hakkın engellenmesi için hukukun tahakkuk etmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.