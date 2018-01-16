Üniversiteler sapkın işgalinde

Kendileri gibi düşünmeyen herkesi homofobik ya da gizli eşcinsel diyerek baskı altına almaya çalışan sapkın eşcinsellerin üniversitelerimizde öğrenci kulübü adı altında rahat bir şekilde hareket etmesi rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.

yasal boşluklardan faydalanıyorlar



Üniversitelerin yönetimindeki yasal boşluklardan faydalanan sapkın homolar hiçbir hukuki engele takılmadan ahlaksızlıklarının propagandasını yapabiliyor. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBTİ Çalışmaları Kulübü adı altında örgütlenen ahlaksızlar, esas işi gencecik dimağların eğitilmesi olan kampüs çatısı altında çeşitli sapkınlıklara imza atıyor. Türkiye’nin bir diğer önemli üniversitesi Hacettepe’de de aynı rezalet söz konusu. KUİR Araştırmaları Topluluğu adı altında bir araya gelen ahlaksızlar sürüsü çok rahat bir şekilde propagandalarını gerçekleştirebiliyor.



Üniversitelerin özgürlükçü yapısını istismar ediyorlar



İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) CİNS ARI (Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü) adı altında bir araya gelen sapkınlar ordusu çeşitli faaliyetlere imza atıyor. Genelde İslam düşmanlığını gözler önüne seren ve devlet aleyhtarlığı faaliyetlere imza atan homolar, üniversitelerin özgürlükçü yapısını aleni bir şekilde istismar ediyor.

Bilgi Üniversitesi’nde de Gökkuşağı adı altında toplanan homolar kulübünün tüzüğündeki şu ifadeleri kirli niyetlerini gözler önüne seriyor: “Cinsel yönelimlerin ve cinsiyet kimliklerinin farkındalığını artırmak ve görünür kılmak. LGBT bireylerin kültürel ve sosyal olarak kaynaştırmak ve diğer üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ya da sivil toplum örgütleri ile dayanışmasını sağlamak.”

Bilkent Üniversitesi’nde de Renkli Düşün Kulübü çatısı altında birleşen eşcinseller kulüp zırhına bürünerek, sapkınlıklarının propagandasını yapıyor.

LİSELERE DE SIÇRADILAR



Kulüp kurmayı başaramadıkları üniversitelerde de sosyal medya üzerinden bir araya gelen eşcinseller, üniversitelerin adını kullanarak faaliyetlerini yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Eşit Şerit, Ege Üniversitesi’nde LeGeBİT, İstanbul Üniversitesi’nde RADAR, İstanbul Tıp Fakültesi’nde İÜ ARCUS, Yeditepe’de 7 Tepe 7 Renk ve Akdeniz Üniversitelerinde Pembe Caretta LGBTQ adı altında faaliyet yürüten sapkınlar güruhu gencecik dimağları zehirliyor.





Haçlı ülkelerinden aldıkları destekle toplumumuzun değer yargılarını yerle bir etmeye çalışan LGBTİ’li ahlaksızlar, liselere de sızma hazırlığı yapıyor. Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden LİSELİ LGBTİ etiketiyle örgütlenmeye çalışan eşcinsel sapkınlar çocuklarımızı da ağlarına çekmeye çalışıyor.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL