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Üniversiteler Avrupa Şampiyonası’nda iki madalya

Çekya’nın Olomouc kentinde düzenlenen 8. Üniversiteler arası Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye iki bronz madalya kazandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:45
Üniversiteler Avrupa Şampiyonası’nda iki madalya

Erkeklerde 20, kadınlarda ise 12 takımın katıldığı şampiyonada ülkemizi erkeklerde Marmara Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi temsil etti. Takım maçlarında Marmara Üniversitesi 9., İstanbul Aydın Üniversitesi ise 13. sırayı aldı. Ferdi maçlarda ise ülkemizi Marmara Üniversitesi’nden Gençay Menge, Ali Afşin Gül, Selim Güler, Turgut Polat, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Mehmet Deniz, Batuhan Ulucak, Efecan Okumuş ve Yücel Hürtürk temsil etti.

Geçen yılın Üniversiteler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonu Marmara Üniversitesi sporcusu Gençay Menge, ilk turda Wisniewski’yi 3-2, ikinci turda Bauenbach’ı 3-1, üçüncü turda Niedzwiedzki’yi 3-0, çeyrek finalde Piotr Cyrnek’i 3-2 yendikten sonra yarı finalde Polonyalı Robert Floras’a 3-1 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca Çift Erkeklerde Marmara Üniversitesi’nden Gençay Menge/Selim Güler çifti bronz madalya kazandılar.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:45
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. Marmara
  5. Aydın
  6. Güler
  7. İstanbul Aydın Üniversitesi
  8. Polonya
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