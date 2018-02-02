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Üniversiteden Ar-Ge projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından girişimcilik ekosistemindeki en önemli halka olan Ar-Ge çalışmalarını özendirecek ve geliştirecek önemli bir projeye imza attı.

02 Şubat 2018 Cuma 10:03
Üniversiteden Ar-Ge projesi

Gelişmiş ülkelerde gençlerin evlerinin garajlarında yaptıkları çalışmalardan esinlenilerek ‘Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi’ adı verilen proje, KOBİ’lerin önünü açacak. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, projenin küçük işletmeleri küresel ortama taşıyacak bilgi birikimine kavuşturacağını söyledi.

3,5 MİLYON LİRA BÜTÇE

Kalkınma Bakanlığı’nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, 3,5 milyon lira bütçeyle desteklenecek olan proje için HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz arasında sözleşme imzalandı. Kalyon Garaj’ın sunacağı hizmetlerle bölgede girişimcilik ve Ar-Ge kültürünün gelişmesine, teknoloji odaklı, katma değeri yüksek ürün üretimine geçişe katkı sağlaması bekleniyor. HKÜ Kampusunda kurulacak olan merkez, Ar-Ge kültürünün gelişmesi ve çalışmaların süreklilik kazanması, bölgedeki KOBİ ve girişimcileri yerellikten küreselliğe taşıyacak bilgi birikiminin artırılmasını ve daha etkin teknolojilerin kullanılmasını hedefliyor. Küreselleşme ile bilgi toplumuna geçişin hızlandığına dikkat çeken. Yılmaz, “Bu hızlı değişime paralel olarak tüm düzeylerde hızlı bir yarışı beraberinde getirdi. Ülkelerin rekabet güçleri üretilen ürünlerin ne ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer taşıdıkları ile ilişkilidir” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:03
  1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi
  2. HKÜ
  3. Tamer Yılmaz
  4. Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi
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