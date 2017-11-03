'Şeytanla mücadele edecek yardımcı doçent' arayan üniversite

Karaman’da bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin 1 Kasım 2017’de öğretim üyesi alım listesinde yer alan “Şeytanla mücadele edecek yardımcı doçent” ilanı, gören herkesi şaşkına çevirdi.

Aynı gün hem ulusal bir gazetede hem de üniversitenin internet sitesinde yer alan ilan, bir süre sonra siteden kaldırıldı. Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için verilen öğretim üyesi ilanında, üniversiteye alınacak yardımcı doçent için “Kuran ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak” şartı yer aldı.

Habertürk’ün ulaştığı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi akademik ve yönetim kadrosundan üyelerin hiçbiri, bu şartın ne anlama geldiğini ve bu çalışma alanı hakkında bilgileri olmadığını söyledi.

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Başkonak, kendisinin de “şeytanla mücadele edecek insan eğitimi” hakkında bir bilgisi olmadığını belirtti. Akademik ilanlarla ilgilenenen Personel Daire Başkanlığı Müdürü Mustafa Sağlam konu hakkında sadece rektörlüğün beyanda bulunabileceğini söylerken, Rektör Mehmet Akgül’den yanıt alınamadı. Tartışmaları başlatan 1 Kasım tarihli ilan, dün akşam saatlerinde üniversitenin internet sitesinden kaldırıldı.

‘SULANDIRILMASI UYGUN DEĞİL’

İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer, ilanı görünce bir adrese teslim ilan olduğunun anlaşıldığını belirterek, “Üniversitelerde böyle ilanlar olur. İlle de birisini alacaklarsa onun yaptığı çalışmaları zikrederek bu alanlarda çalışma yapmış olma şartını koyarlar. Bunun sulandırılmasını uygun bulmuyorum. Böyle bir çalışma alanı ya da bilim dalı yok. Anlaşılan bir arkadaşın böyle bir başlıkla eskatolojik bir çalışması vardır ve bir başkasının da bu adla bir çalışması olamayacağı için ilanda bu zikredilmiştir. Ama etik bir davranış olmamıştır” dedi.

BU İLK DEĞİL

Gören herkesi şaşkına çeviren yardımcı doçent ilanından sonra, akıllara ülkemizde görmeye alışık olduğumuz iş ilanları geldi. İşte ağızları açık bırakan iş ilanlarından birkaçı...