Üniversitede şok! Bale öğrencilerine kırbaçlı işkence...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Lisans 3. sınıf öğrencisi... 15 Kasım'da B.T., bale 5. sınıf öğrencilerinin okulun bahçesinde koşturduklarını gördü. İddiaya göre; gürültü yapan yaşları 10 ila 12 arasındaki öğrencileri uyarmak istedi. Bunun için sekiz öğrenciyi okulun soyunma odasına götüren B.T. "Siz burada büyüklerle okuyorsunuz. Öyle davranmanız gerekir. Bir daha okulda koşuşturmayacaksınız" dedi.

İddiaya göre; dekorasyon için kullanılan kırbacı eline alan B.T., öğrencileri darp etmeye başladı. Darp edilen öğrenciler, ailelerine durumu anlattı. Sekiz öğrencinin velisi okula gittiklerinde çocuklarının darp edildiğini gördü. Olayla ilgili Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak şikâyetçi oldular. Darp edilen çocuklar velileriyle birlikte hastaneden darp raporu aldı.

Soruşturma kapsamında B.T. olayı doğrularken çocukları uyarmak istediğini fakat darp etmediğini sadece kırbacı salladığını söyledi.

Savcılık mağdur öğrencilerin de ifadesine başvurdu. Öğrencilerin ifadelerinin benzer olduğunu belirten savcılık, bir iddianame düzenledi. İddianamede, B.T.'nin sekiz öğrenciyi hürriyetinden yoksun bırakarak darp ettiği ileri sürüldü. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.