Üniversite'de FETÖ ve PYD operasyonu! 26 kişi tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde operasyon düzenlendi. FETÖ/PYD operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün sabah adliyeye sevk edilen 35 kişiden 26'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan 26 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde operasyon düzenlendi. FETÖ/PYD operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün sabah adliyeye sevk edilen 35 kişiden 26'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.