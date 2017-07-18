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Üniversite tercih işlemleri başladı

Üniversite adayların tercih işlemleri, 26 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

18 Temmuz 2017 Salı 19:03
Üniversite tercih işlemleri başladı

Üniversite adaylarının tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2017-ÖSYS tercih işlemleri 26 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak, kendileri yapacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri de geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların, kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda adaylar tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemlerini ekrandaki uyarılara göre sonlandırmaları uyarısı yapılan adayların, ekranda "2017-ÖSYS tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini görmeleri gerekiyor.

Adaylar, işlemlerini tamamladıktan sonra "tercih süresi" içinde, aynı internet adresinden tercih bilgilerini kontrol edip, listenin dökümünü yazıcıdan alabilecek. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, yine bu süre içinde internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

"Tercih süresi" tamamlandıktan sonra değişiklik ve düzeltme yapılamayacak

"Tercih süresi" tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik ve düzeltme yapılamayacak. Merkeze gönderilen düzeltme ve değişiklik taleplerini içeren dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

Tercihte bulunacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini buradaki bilgilere göre yapmaları önem taşıyor.

Adayların "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü"nü mutlaka okumaları, bunları dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:03
  1. ÖSYM
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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