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Üniversite öğrencisi uyuşturucudan öldü

Antalya'da üniversite öğrencisi bir genç uyuşturucudan hayatını kaybetti. Gence uyuşturucu sattıkları belirlenen iki kişiden biri tutuklandı.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:38
Üniversite öğrencisi uyuşturucudan öldü

Bir genç daha uyuştueucu kurbanı oldu. Alınan bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Sefa B. (22), Gençlik Mahallesi'ndeki evinde bir arkadaşıyla alkol aldı ve uyuşturucu kullandı. Bir anda fenalaşan genç olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sefa B. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sefa B'nin uyuşturucudan ölmesi üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyu sattıkları belirlenen Rabia ve Uğur K. çiftini Işıklar Caddesi'nde yakaladı. Zanlıların kaldıkları yerde yapılan aramada hassas terazi ile içime hazır paketler halinde 350 gram esrar maddesi bulundu. 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K. 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı. Eşi Rabia K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 20:38
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