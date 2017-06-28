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Üniversite öğrencisi robot kol yaptı

Bursa’da, mekatronik bölümünde okuyan bir üniversite öğrencisi, kendi kolu ile kontrol edilebilen robot kol geliştirdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:24
Üniversite öğrencisi robot kol yaptı

Bursa’da mekatronik bölümü 4. sınıf üniversite öğrencisi Sinan Özcan, ‘Endüstriyel manipülatörler için biyomimetik kontrolör tasarımı’ isimli robot kol geliştirdi. İnsan koluna ve vücuduna takılan kontrol mekanizması ile robot kolu kendi kolu gibi hareket ettirebildiğini anlatan Sinan Özcan, “Bu projede insan sağlığına zararlı işlerin daha kolay yapılabilmesini hedefledik. Mesela uzay istasyonlarında bir problem esnasında astronotların dışarıya çıkması çok riskli. Bu işlemi yaparken yüksek güvenlik önlemleri alıyorlar ve bu işler çok maliyetli oluyor. Ama bu robot kol sayesinde içeriden dışarıdaki arızalar onarılabilir. Ya da nükleer sızıntıların tamiratında, savunma sanayiinde kullanılabilir” dedi.

2 kişinin üzerinde çalıştığı bu projenin 3 ay sürdüğünü ve TÜBİTAK’tan destek aldığını dile getiren Özcan, “Bursa’da birkaç sanayici bu projemi çok beğendi. Özellikle boya ile uğraşan firmalar çalışmama ilgi gösterdi. Onlardan teklifler aldım. Şimdi bu projenin tanıtılması ve geliştirilmesi için fuarlarda sergilemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

İlk çalışmaları olduğu için 2 bin 500 TL harcadıklarını ve bu paranın TÜBİTAK desteklemeleri kapsamında karşılandığını anlatan Özcan, “Robot kolu okulumuzda var ve ona herhangi bir şey ödemedik. Onun dışında aldığımız cihazlar 2 bin 500 civarında tuttu. Bizim ilk çalışmamız olduğu için AR-GE giderlerimiz oldu. Bunun ikincisini yapsak bin TL’ye yapılabilir” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:24
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