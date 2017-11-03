Üniversite öğrencilerine park-time iş bisikletle kargo

1 Haziran'da göreve başladığını, profesyonellerden oluşan bir ekip kurduğunu anlatan Aras Kargo’nun Genel Müdürü Nuri Bulduk, "Hiç kimse süpermen değil. İlk önce yapıyı dinamik hale getirdik. Organizasyonel dönüşümü gerçekleştirdik. Şimdi operasyonel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Sorunları tespit ettik, çözümleri üzerine çalışıyoruz, yenilikler tasarlıyoruz" dedi.

Toplam 825 şube, 29 transfer merkezi, 4 binden fazla araç ve 12 bin çalışanıyla Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketi olarak hizmet veren Aras Kargo’nun Genel Müdürü Nuri Bulduk yeni projelerin açıkladı. Projede üniversite öğrencileri ile ev hanımlarının bisiklet ve arabalarıyla part-time dağıtım yapacakları bir sistem üzerinde durduğunu belirten Hikmet Nuri Bulduk sitemi Sabah gazetesinden Dilek Güngör'e anlattı.

Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, Acentelik sistemine yeni bir açılım kazandıracaklarını sabit primi kaldırıp onun yerine daha çok sattıkça daha çok kazanacakları bir sistem getirimeyi planladıklarını anlattı. Nedeni ise şöyle anlattı. Çünkü kurye akşama kadar 100 tane de dağıtsa, 110 tane de dağıtsa aynı parayı alıyor. Bunun yanında birtakım teşvikler de vereceğiz. Üniversite öğrencileri ve ev hanımlarına bisikletinle ya da arabanla gel, part time sözleşmeli kurye hizmeti yap diyeceğiz. Bunlar henüz uygulanmıyor, bakacağız" dedi.

YÜZDE 30'LUK TASARRUF

Teknolojik yatırımlarla teslim edilemeyen kargo miktarını yüzde 25 seviyesinden 10'un altına çektiklerini belirten Bulduk, "Hedefimiz başarı oranını en az yüzde 96'ya çekmek. Dünyada hiçbir şirket bu oranı yüzde 100 yapamıyor" dedi. İlk etapta kuryelerle dağıtım konusunda toplantı yaptıklarını anlatan Bulduk, şöyle konuştu: "Kimseyi kendisine günlük verilen kargonun tamamını dağıtamadığı için işten çıkarmayacağımı anlattım. Ama yalan söylerlerse çözüme engel olacaklarını belirttim. Kuryelerle konuştuktan sonra sorunu tespit edip teknolojik yatırım yaptık. İnsanların kargolarının nerede olduğunu görebilecekleri bir aplikasyon geliştirdik. Müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi yönetimini de gözden geçiriyoruz. Yeni yatırımlar yapacağız." Yaptıkları çalışmalarla yüzde 30 tasarruf sağladıklarını söyleyen Bulduk, satış artırıcı uygulamalar ve tasarruf tedbirleriyle 5 ayda geçen yıla göre yüzde 20 büyüme sağladıklarını da vurguladı. Günde yaklaşık 500 bin gönderi taşıdıklarını söyleyen Bulduk, "İlk işimiz zamanında teslim performansımızın neden düşük olduğunu tespit etmek oldu" dedi.

Sadakat projesi uygulamayı düşündüklerini söyleyen Bulduk, "Bir platform hazırlıyoruz. Bireyseller de kurumsallar da gönderim yaptıkça Aras puan ya da Aras para kazanacak. Bunu yaptığımız zaman müşteri sadakatini daha da artıracağız, hem de diğer müşterilerimize ayrı bir satış kanalı sunmuş olacağız" diye konuştu.

Başladıklarında şirketin kasasında da 124 milyon TL nakit olduğunu söyleyen Bulduk, "Üstelik hiçbir borcu ve banka kredisi yok. Şirketin 12 bin çalışanı, 29 transfer merkezi, 825 şubesi, 4 bin araçlık filosu var. İnşallah sene sonunda çok büyük bir aksilik olmazsa 1 milyar TL ciroyu geçeceğimizi görüyoruz."