Üniversite öğrencileri akıllı sokak direkleri geliştirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri, cadde ve bulvarlardaki gece aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliğini sağlayacak, caddenin aydınlığını kalabalığa göre ayarlayan "IOT (Nesnelerin İnterneti) Tabanlı Akıllı Sokak Aydınlatma Sistemi" geliştirdi.



Öğrenciler Fethi Akel, Mevlüt Kaan Erol, Onur Yurt ve Merve Cingöz, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat Edizkan danışmanlığında, sensörler aracılığıyla algılanan harekete göre aydınlatmayı azaltılıp artırabilen sistem tasarladı.

Sokak aydınlatmaları için harcanan ciddi orandaki enerjiyi en aza indirmek için tasarlanan ve "IOT" adı verilen sistemde, cadde ve bulvarlardaki aydınlatma direklerinde bulunan ve yüzde 40'ın altına inen hareketi algılayan sensörler, ışıklandırmayı yüzde 20 oranında düşürüyor.

Bunun yanında internet aracılığıyla sistem, önceki ve sonraki direklerdeki sensörlere de hareketlilikle ilgili bilgi akışı sağlanıyor.

Proje danışmanı Edizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji açığı bulunan Türkiye'nin tüketiminin yüzde 25'ini yerli kaynaklardan sağlayabildiğini söyledi.

Enerji verimliliğinin Türkiye'nin politikası açısından çok önemli olduğunu aktaran Edizkan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz tarafından geliştirilen nesnelerin internet tabanlı sokak aydınlatma sistemi projesinin amacı enerji verimliliği sağlamaktır. Aydınlatma sistemleri gereksiz yere çalışmak yerine bir takım sensörler sayesinde algılanan hareketlere göre işlevinin sağlanmasına dayanıyor. Öncelikle geliştirdiği avantaj enerji verimliliğidir. Uzun bulvarlarda kullanılması öngörülen sistem bu özellikleriyle enerji verimliliği sağlayacaktır. Bu sistemde enerji verimliliğinin yanında sistemdeki bir takım arızaları kolaylıkla takip etmek de mümkün oluyor."

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıfı öğrencisi Mevlüt Kaan Erol, Türkiye'de gereksiz kullanılan enerjinin en aza indirilmesi gerektiğine ve enerji verimliliğinin önemine işaret etti.

Bu projeyi, sokak aydınlatmalarındaki fazla enerjiyi en aza indirmek için tasarladıklarını ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Projemizde kullandığımız belli uzun cadde ve bulvarlarda yüzde 40'ın altına azalan hareketi algılayan sensörler, caddenin ve bulvarın hareketlilik profili çıkartıp buna göre aydınlatmayı yüzde 20 oranında düşürüyor. Bunu yaparken de insan güvenliğini tehlikeye atmamayı planladık. Daha sonra hareket algılayan direkler kendisini yeniden yüzde 100 oranında çalıştırmaya başlıyor. Direkler internet sayesinde kendinden bir önceki ve sonraki direğe hareketi algıladığına dair haber gönderdiğinden aydınlatma sürekli kontrol altında tutuluyor."

Erol, projenin geçen ay düzenlenen ESOGÜ 2017 ETTOM Fair Play Proje Yarışması'ndan birincilik ödülü aldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA