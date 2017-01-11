Üniversite değil, sanki örgüt üssü!

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Firari FETÖ’cuların barındığı North American Üniversitesi, ABD’deki FETÖ yapılanmasının üssü konumunda. Firari rektör Tekalan’la birlikte Hakan Şükür gibi kaçaklar bu üniversitede görev alıyor. Üniversiteye en büyük destek Obama yönetiminden, Joe Biden’ın eşi dahil Obama’ya yakın bir çok isim sık sık North American Üniversitesini ziyaret ediyor. Ayrıca Türkiye’yi şikayet eden ve PKK’ya sahip çıkan bildirilerde de üniversite rektörünün imzası var.

ABD’nin sahip çıktığı FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan, Houston’daki North American Üniversitesine rektör yapıldı. Peki bu üniversite kimin, ABD yönetiminden kimlerle işbirliği içerisinde?

FETÖ’nun ABD’deki charter okullarının yanı sıra bir de üniversiteleri var.

Terör örgütünün ABD’de üç üniversitesi bulunuyor. Bunlardan biri Virginia Fairfax’taki Virginina International Üniversitesi. Diğeri Illinois’teki Amerikan College, üçüncüsü ise FETÖ firarisi Tekalan’ın rektör yapıldığı Houston’daki North American Üniversitesi.

North American Üniversitesi sadace Tekalan’a değil onun gibi diğer FETÖ firarilerinin de barındırıldığı bir yer. Tekalan’dan önce bu üniversitede göreve başlayan bir diğer isim FETÖ firarisi Hakan Şükür. Hakan Şükür, geçtiğimiz Nisan ayında üniversitenin bazı programlarına katıldı.

Konferans verdi hatta öğrencilerle birlikte futbol oynadı. Kasım ayından itibaren de üniversitede ders vermeye başladı.

Ayrıca Obama’nın partisi olan Demokratların kongre üyesi Jackson Lee de North American Üniversitesinin ziyaretçilerinden.

Sadece demokratlar değil Cumhuriyetçe kongre üyeleri ve senatörlerin de desteği var.

Al Green gibi Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri de North American Üniversitesine gelip gidenler arasında.

North American Üniversitesinin firari FETÖ üyelerine kucak açmasına tekrar gelecek olursak, üniversite 15 Temmuz sonrası Türkiye’den kaçan üyeler için ekstra 5 bin dolar burs verme kararı aldı. Yani firar edip ABD’ye kaçanlar bu üniversitede 5 bin dolar burs alabiliyor.

Bununla birlikte Şerif Ali Tekalan’ın üçüncü rektör olduğu üniversitenin birinci rektörü konumunda bulunan Recai Peçen’in bir özelliği daha var. O da geçtiğimiz yıl PKK desteğinde bulunan akademisyenler bildirisine imza atanlardan biri olması.

Mevcut ABD yönetimi ile FETÖ arasındaki derin bir bağ bulunuyor.

Türkiye 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminden 4 gün sonra 19 Temmuz’da FETÖ elebaşının iadesi için resmi başvuruda bulundu. Ancak Washington yönetimi, 85 koli dolusu belgeye rağmen iade sürecini başlatmadı. İade ve tutuklama talepleriyle ilgili dosyaların 6 aydır mahkemelere ulaştırılmadığı ortaya çıktı.

Topu önce yargıya atan ABD yönetimi şimdi de yeni başkan Donald Trump’ı işaret ediyor.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnst, iade süreciyle ilgili 20 Ocak’tan önce herhangi bir gelişme olmasının beklenmediğini açıkladı.

JOE BİDEN'IN EŞİ DE KONFERANS VERMİŞ

ABD’deki FETÖ üniversitesi mevcut ABD yönetimine bir hayli yakın.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden tam 2 hafta sonra ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, üniversitesi ziyaret etmiş ve bir de konferans vermiş.

Obama yönetiminin FETÖ üniversitesi North American’a desteği bununla sınırlı değil.

Üniversitenin ziyaretçileri arasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin ekibinden olan Mara Tekach gibi isimler de var.

FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan’ın üçüncü rektör yapıldığı North American Üniversitesinin yakın olduğu Amerikalı senatör ve kongre üyelerinin en büyük ortak özelliği ise Türkiye’ye özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tavırları.

Bu isimlerin çoğu FETÖ şebekesinin önceki yıllarda rüşvete boğduğu, seçim kampanyalarına himmet paralarını yatırdığı, Türkiye’ye beleş davetler yaptığı senatör ve kongre üyeleri.

Hatta ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e Erdoğan’ı şikayet eden mektup yazan imzacı senatörler de North American Üniversitesi ve FETÖ’nün ABD’deki diğer oluşumlarıyla iç içe olan kişiler.

Bunun en açık örneği üniversitenin birinci rektörü olan Recai Peçen’in Kerry’e yazılan Erdoğan karşıtı mektuba North American Üniversitesi olarak verdiği destek.

FETÖ üyesi rektör, 28 Mart 2015’te ABD Dışişleri Bakanına yazılan mektubu twitter hesabında paylaşmış.

Obama yönetiminin FETÖ’cü North American Üniversitesine verdiği desteğin bir diğer örneği de ödüller. ABD Başkanlığı adına 25 Eylül’de 4 ayrı dalda FETÖ üniversitesine ödül verilmiş.

(Haber 7)