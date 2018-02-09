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Üniformaya 2850 lira istediler! Tartışma parlementoya taşındı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devlete ait bir ilkokulun öğrenciler için yaklaşık 750 dolarlık (yaklaşık 2850 TL) Giorgio Armani marka üniforma hazırlatması tepki çekti.

09 Şubat 2018 Cuma 14:43
Üniformaya 2850 lira istediler! Tartışma parlementoya taşındı

Tokyo'nun lüks Ginza semtinde bulunan Taimei İlkokulu'nun ünlü İtalyan markası Giorigo Armani imzalı üniformalara geçeceğini açıklaması ülkede tartışma yarattı. Okul nisandan itibaren tüm aksesuarlarıyla birlikte yaklaşık 750 dolar (80.000 yen) tutan yeni üniforma setine geçeceğini ancak yeni üniformaların zorunlu olmadığını açıkladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre Armani marka üniformalar mevcut üniformadan tam 3 kat daha pahalı. Okul yeni üniforma kararını duyururken 150 yıllık okulun lüks Ginza semtine olan bağını güçlendireceğini savundu. Zira okul ile Ginza'daki Armani mağazası arasındaki mesafe sadece 200 metre. Ancak karara muhalefet edenler ailelerin üniformayı çocuklarının dışlanmasını istemedikleri için satın almak zorunda kalacağını vurguluyor.

Kyodo haber ajansının duyurduğuna göre okul yönetimi velilerden bir dizi şikayet almış durumda. Veliler karar konusunda kendilerinin ve çocukaların fikirlerinin alınmamış olmasına tepkili.

Ulusal televizyon NHK'ya konuşan adını açıklamak istemeyen bir veli "Bu gelenek ya da özel tasarım markalarla ilgi değil. Yetkililer çocukları düşünmeliydi ve yapılan görüşmelerden sonra bir karara varmalıydı" dedi.

İnternet üzerinde yorum yapan bir başka öfkeli yorumcu ise "Bu saçmalık, çocukların vücut ölçüleri değişir" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA PARLAMENTOYA TAŞINDI

Muhalefet milletvekillerinden Manabu Tareda konuyu Japonya parlamentosundaki bir oturumda açtı.

Tareda farklı arkaplanlardan gelen öğrencilerin bulunduğu okulda böylesine pahalı bir üniformaya geçilmesinin arkasındaki mantığı sorgularken, özel tasarım takım elbiseler giymesiyle tanınan Finans Bakanı Taro Aso da konu hakkında yorum yaptı.

Aso "Bir ilkokul çocuğu için pahalı. Sadece tek bir çocuk bile bunu alamazsa bu sorun olur" dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:43
  1. Tokyo
  2. Taimei İlkokulu
  3. Giorigo Armani
  4. üniforma
  5. Okul
  6. Japonya parlamentosu
  7. Japonya

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