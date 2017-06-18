UNICEF'den şoke eden açıklama: Para bitti!

UNICEF'in web sayfasında Suriye ve aralarında Türkiye´nin de bulunduğu komşu ülkelerdeki 9 milyon çocuğu kapsayan UNICEF destekli yardım programlarının ciddi kaynak yetersizliği nedeniyle kesilmenin eşiğine geldiği belirtildi. Bu konudaki bir yazıya yer veren UNICEF´in, bu yıl Suriye ve Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır olmak üzere komşu ülkelerde yapacağı acil yardım çalışmaları için 1.4 milyar dolar yardım çağrısında bulunurken bu paranın yüzde 25´inden az bölümü karşılanabildiği vurgulandı.



UNICEF´in web sayfasında Suriye´deki savaşın 7´nci yılına girdiği, ufukta bir çözümün görünmediği belirtilirken, şöyle denildi:



"Suriye´deki savaş, 2´nci Dünya Savaşı´ndan bu yana yaşanan en büyük insani krize ve yerinden edilme sorununa yol açmıştır. Suriye´de yaklaşık 6 milyon çocuk yardıma muhtaç durumdayken 2.5 milyon çocuk da başka ülkelerde mülteci olarak yaşamaktadır. Suriyeli tüm mültecilerin yüzde 80´i, halihazırda çok sayıda ihtiyaç sahibi insanın yaşadığı komşu ülkelerde bulunmaktadır. UNICEF´e yeni kaynak aktarılmaması, Suriyeli çocuklar ve ev sahibi topluluklar için kritik öneme sahip ve hayat kurtarıcı kimi faaliyetlerin durması gibi ciddi bir risk doğurmaktadır."



UNICEF´in kamplarda, çeşitli yerleşim birimlerinde ve ev sahibi ülkelerde yaşayan 1.2 milyon çocuğa yönelik temiz su ve sanitasyon hizmetleri ulaştırmaya çalıştığı, gıda ve pediatrik bakım açısından ciddi güçlük çeken, Suriye içindeki ulaşılması güç ve kuşatma altındaki bölgelerde yaşayanlar dahil yaklaşık 5.4 milyon çocuğun sağlık hizmetlerine ve beslenme konusunda tedaviye erişimi, 500 bine yakın çocuğun eğitimine devam etmesi için çabalayan ailelere nakit yardımı, kış ayları için giysi ve battaniye dağıtımı yaptığı belirtildi.



"UFUKTA ÇÖZÜM GÖRÜNMÜYOR"



UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere' de konuya ilişkin yazısında uluslararası yardım kuruluşunun tarihindeki en büyük insani yardım girişimlerinden biri olarak Suriye´deki krize müdahale ettiği günden bu yana en ciddi kaynak yetersizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu açıklarken, "Suriye ve gerekse komşu ülkelerde insani ihtiyaçlar her gün artarken mültecilere kapılarını açan ülkelerin üzerindeki baskı da bu ülkeleri giderek daha güç durumda bırakıyor" dedi.



"AİLELER ULUSLARARASI YARDIMLARA BAĞIMLI"



Cappeleare "Finansal kaynaklar tükenirken Suriye ve komşu ülkelerdeki aileler uluslararası yardımlara giderek daha bağımlı hale gelmektedir. Kaynak yetersizlikleri bu insanları, hayatta kalabilmek için çocuk işçiliği, savaşan taraflara katılma ve erken evlilik gibi uç ve tehlikeli yollara zorlayacaktır. Bir kuşağın tümüyle kaybedilmesini önleme adına sağlanan ilerleme tersine dönebilir" dedi.



UNICEF´in geçen yıl Suriye´de 14 milyon insana temiz su sağlanması, 18 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılması, 4 milyon çocuğun eğitimini sürdürmesi için destek verilmesi, savaş kalıntısı patlamamış mühimmatın riskleri konusunda 1.8 milyon çocuk ve ailenin eğitilmesi, 500 binden fazla çocuğa psikososyal uzmanlık desteği ve koruma sağlanması, 1.7 milyon çocuk ve ailenin temel sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmasına çalıştığı belirtildi



NELER İSTENİYOR?



UNICEF, Suriyeli çocuklarla ev sahibi ülkeler ve topluluklar adına Suriye´deki savaşa son verilmesi, Suriye ve komşu ülkelerdeki sivillerin ve çocukların haklarının korunmasına öncelik tanınması, mültecileri barındıran ülkelerde sağlık, eğitim ve su gibi altyapı ve hizmetlerin iyileştirilmesi, Suriye ve komşu ülkelerde hayat kurtaran yardımların sürdürebilmesi için UNICEF gibi kuruluşların büyük ihtiyaç duydukları finansal desteğin sağlanması için çağrı yaptı.