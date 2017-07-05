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Ünder'in bonservis bedeli belli oldu

Başakşehir'in tekliflere rağmen satmaya sıcak bakmadığı Cengiz Ünder için her şeye rağmen bonservis bedeli belirlendi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:39
Ünder'in bonservis bedeli belli oldu

Başakşehir'de bir yandan kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken bir yandan da takımın yıldızlaşan isimlerine teklif yağmaya devam ediyor. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın önceki gün, "Cengiz için Avrupa'dan 3-4 teklif var" açıklamasını yapmasıyla milli yıldızın durumu merak konusu haline gelirken, İstanbul ekibinin istediği bonservis de belli oldu.

10 milyon euro bonservis bedeli

bdullah Avcı'nın her fırsatta, "Bir sezon daha oynayıp gitmesi daha doğru olur" dediği 20 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Altınordu'dan 700 bin Euro bonservis ödenerek kadroya katılan oyuncunun sözleşmesinde maddeye göre ikinci satışından yüzde 30 payın İzmir temsilcisine ödenmesi gerekiyor. Başakşehir bu nedenle genç oyuncuyu 10 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:39
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