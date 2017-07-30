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Ünal Aysal'dan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim-G.Saray yakınlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:17
Ünal Aysal'dan Fatih Terim açıklaması

Aysal kendi döneminde polemik yaşayarak ayrıldığı Fatih Terim'in dönmesi seçeneğinin çok sağlıklı olmayacağına vurgu yaptı, kişisel alışkanlıklardan kurtulmanın, yeni yöntem ve fikirlerle yükselmenin en temel ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

İşte Ünal Aysal'ın çok konuşulacak sözleri:

YENİLENMEK GEREKİYOR

Fatih Terim Milli Takım'dan ayrıldı. Terim'in yeniden G.Saray'a geri dönmesi mantıklı bir seçim olur mu? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Bu konuda benim bir fikir belirtmem doğru olmaz. Benim tek istediğim Galatasaray'ın tekrar bir dünya markası olmasıdır. Bunun için de, kişiler ile ilgili takıntılarımızdan artık hepimizin kurtulması gerektiğine ve Türk sporunun kendisini aşağıya çeken tüm alışkanlıklarından soyutlanarak dünya ile rekabet edebilme şansını yeni yöntem ve fikirler ile yükseltmeye çalışması gerektiğine inanıyorum.

İNŞALLAH BOŞA GİTMEZ!

Erken seçim iddiaları için ne diyeceksiniz?

Şimdilik bir seçim görünmüyor. Ben zaten mart ayında tekrar başkan olma gibi bir düşüncem olmadığını açıklamıştım. Bu son yaşadığımız şok neticeye rağmen yeni bir gelişme olma ihtimali şimdilik yok gibi gözüküyor.

G.Saray'ın Östersunds gibi son derece sıradan bir takıma elenmesine ne diyeceksiniz?

Östersunds karşısındaki kötü sonuçlar yanıltıcı olabilir. Sezon henüz başlamadı. İnşallah yönetimin gayretleri ve masrafları boşa çıkmaz. Üçüncü bir başarısızlık yılı daha yaşamayız.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:17
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