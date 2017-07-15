Umutlu bekleyiş yerini hüzne bıraktı

Geçen ay tatile memleketi Gümüşhane’ye giderken kaçırılan öğretmenin şehit edildiği haberinin ulaştığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı mahallesindeki öğrencileri hüzne boğulurken, mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

Çiftçibaşı ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Mustafa Sunkar, öğretmeninin şehit edilmesine çok üzüldüğünü belirterek, "Çok iyiydi, bizi iyi eğitiyordu. Çok üzüldüm, çok seviyordum. Öğretmenimin şehit olduğunu arkadaşlarım da biliyor, en son kendisini karnelerimizi verdiğinde gördük" dedi.

Necmettin Yılmaz’ın çok iyi bir öğretmen olduğunu söyleyen 4. sınıf öğrencisi Mihriban Subay, "Öğretmenimizin teröristlerin kaçırıldığını, şehit edildiğini ve deniz atılmış dediler. Öğretmenimiz çok iyiydi, bizim eve babamın yanına geliyordu, bizi de çok seviyordu. Karnelerimizi verdikten sonra teröristler onu kaçırıp şehit etmiş, sonra da denize atmışlar, duyunca çok üzüldüm, haberlerde izledik" diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Aliye Sunkar ise olayı haberlerde izlediklerini ve çok üzüldüklerini söyledi. Sunkar, "Kardeşlerimle konuştuk, çok iyi bir öğretmendi. Bize hep pasta yapıyordu, hem öğretmen hem müdürdü. Tatil olunca karnemizi verdi, sonra da hiç göremedik, sonra haberde gördük ki şehit olmuş, çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Ali Çaçan çocukların Necmettin öğretmenden memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: "Bir sıkıntısı yoktu, biz üzüldük, Allah ailesine sabır versin. Duyduk çok üzüldük, çocuklarımız da çok üzüldü, hepimiz de öğretmenimizden razıydık."

Olayı duyunca çok üzüldüklerini ifade eden Halil Çaçan, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Allah anasına babasına sabır versin. Bunu yapanlar kendilerini şaşırmış, kimseyi öldürmeye hakları yok. Biz televizyonda gördük, yakalayıp neden öldürdünüz vicdansızlar, neden öldürdünüz? Oda insan değil mi? Yazık değil mi? Yanlış bir harekettir bu, anne baba onları düşmana karşı bir gün savaşsın diye yetiştirdi. Sivil, asker, polis mi öldüreceksiniz ey vicdansızlar? Yanlış hareketler bunlar, terk edin artık, gelin devletinize teslim olun, anne ve babaların ciğeri yanmasın artık, yeter!" şeklinde konuştu.