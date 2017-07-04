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Umut Güner: Pepe'yi Juventus da istiyor

Beşiktaş'ın Real Madrid'den ayrılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe için girişimlerde bulunurken, tecrübeli savunma oyuncusu için Juventus'un da devrede olduğu açıklandı.

04 Temmuz 2017 Salı 09:36
Umut Güner: Pepe'yi Juventus da istiyor

BEşiktaş'ta Pepe konusunda son açıklama asbaşkan ve futbol şube sorumlusu Umut Güner'den geldi. Güner, Şu an için yeni bir gelişme yok. Son olarak Juventus'un da Pepe için devreye girdiğini öğrendik. Kararı Pepe verecek. Eğer olumlu bir gelişme olursa somut adımları atacağız" şeklinde konuştu.

Pepe'nin cevabının olumlu olması durumunda oyuncu ile yüz yüze görüşecek olan siyah-beyazlılar imzayı attıracak.

  • Pepe'nin menajeri Jorge Mendes, oyuncusunun transferine yönelik yaptığı açıklamada Beşiktaş'a yakın olduklarını ifade etmişti.



Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:36
  1. Beşiktaş
  2. Portekiz
  3. Real Madrid
  4. Madrid
  5. Juventus
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