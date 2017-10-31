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Umut Bulut, Fenerbahçe'ye 10. golünü attı! 4 farklı takımda...

Kayserispor'un tecrübeli santrforu Umut Bulut kariyerinde Fenerbahçe ağlarına 10 gol bıraktı.

31 Ekim 2017 Salı 13:23
Umut Bulut, Fenerbahçe'ye 10. golünü attı! 4 farklı takımda...

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmalarının son maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı ve maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. 

4 FARKLI TAKIM 10 GOL

Maçın kahramanlarından biri olan Kayserispor'un milli santrforu Umut Bulut, Fenerbahçe'ye karşı 10. golünü attı. Daha önce Ankaragücü ve Galatasaray formaları altında 2 gol atan tecrübeli yıldız, Trabzonspor formasıyla da Fenerbahçe'ye 4 gol atmıştı. Kayserispor forması altında da Fenerbahçe'ye 2. golünü atan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye karşı 10. golüne ulaşmış oldu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:23
  1. Fenerbahçe
  2. Kayserispor
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