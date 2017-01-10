Umursamaz ABD polisi yanan evin önünde selfie çekti!

ABD'de yanan bir evin önünde selfie çektikleri kameralara yansıyan iki polis memuru hakkında disiplin soruşturması başladı. New York'un bir kenar mahallesinde bulunan evde çıkan yangın nedeni ile polis olay yerine çağrıldı. O sırada NBC New York muhabiri, yanan evin görüntülerini çekti. Daha sonra görüntülerde ismi açıklanmayan iki polis memurunun umursamaz bir şekilde yanan evin önünde selfie çektikleri görüldü. Görüntülere kayıtsız kalmayan polis şefi Thomas Krumter, videonun kurumları açısından çok endişe verici olduğunu ve yapılan soruşturma sonrasında iki polis memurunun kurumlarının kurallarını ihlal ettikleri ortaya çıkması halinde gereken cezayı alacaklarını söyledi.

Kazazede: Polisler beni kurtardı

Yanan evin içinde yaşayan, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren engelli birey, 86 yaşındaki Emma Zaccarini farklı düşünüyor. Zaccarini, her iki polis memurunun kendisini yanan evden dışarıya çıkardıklarını ve itfaiyeyi beklerken bu kareyi çektiklerini söyledi. Bu yüzden ceza almamaları gerektiğini öne sürdü.