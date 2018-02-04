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Umurbey’de tarih Büyükşehir ile canlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik ilçesinde yapımı tamamlanan Tarihi Umurbey Çarşı Camii çevresi ve meydan düzenlemesi, törenle ilçelilerin hizmetine açıldı.

04 Şubat 2018 Pazar 11:36
Umurbey’de tarih Büyükşehir ile canlandı

HASAN ÖZAN/ BURSA  Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın çok güzel değerlere sahip bir şehir ve Gemlik’in de özellikli bir ilçe olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok noktada tarihi kültürel yapıların bakım ve onarım çalışması yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Gemlik gibi önemli bir ilçemizin, mahallelerinin meydanları da çok önemli. Çünkü bölgeler meydanlarıyla anılıyor. İşin bir ayağında Gemlik Belediyesi diğer ayağında Büyükşehir Belediyesi var. Yapılan çalışmalarla bu güzel eser ayağa kaldırıldı” dedi. Başkan Aktaş, çalışmada emeği olan herkesi tebrik ederek, “Umurbey’deki çalışmalarda meydan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın türbesinden başlanarak Celal Bayar evine kadar olan alan Tarihi Umurbey Merkez Camii’ni de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Burada yaklaşık 5000 metrekare granit taş döşendi, cami çevresinde bulunan yapılar kaldırıldı, tarihi yapının dış cephesinde sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı” dedi.

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Caminin etrafında tüm duvarların yenilenip tarihi bir yapıya yakışacak şekilde derz işlemleri yapıldığını da kaydeden Başkan Aktaş, “Caminin etrafında yaklaşık olarak 1000 metrekare traverten ve bazalt kaplama zemin döşemesi imalatı gerçekleştirildi. Umurbey merkezine girildiğinde görülen Mustafa Kemal Atatürk ve Celal Bayar heykellerinin etrafları yapılan düzenlemelerle yenilendi. Umurbey merkezinde bulunan çardaklı alanın imalatı bölge halkından gelen taleplere göre revize edilerek tekrar imal edildi. Merkez Camii’nin karşısında kalan, hem bölge halkı hem de turistlerin çay kahve içtikleri mekanların önlerindeki sundurmalar da yenilendi” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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