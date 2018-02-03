Umre'ye akın var

Hac kurasında adı çıkmayanlar, Allah’ın sevgilisi olan Peygamber Efendimize (SAV) olan hasretlerini umre yaparak gidermek için bilgi alma yarışına girdi. Tanıtımlarını yoğunlaştıran tur şirketleri indirim kampanyaları başlattı. Kişi başı tarife ise, gün sayısı ve otellerin durumuna göre 690 dolardan başlayıp 2 bin dolara kadar çıkıyor.

ŞİMDİ TAM MEVSİMİ

Fiyatların devamlı gerilediğini vurgulayan Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çobanoğlu, “Bu dönemde yüzde 30’a varan indirimlerle Mekke ve Medine’de konaklamak, İslam’ın doğduğu ve büyüdüğü bölgeleri turlamak mümkün” dedi. Kura heyecanının sona ermesinin ardından yeni bir döneme girildiğini kaydeden Çobanoğlu, “Kurada adını göremeyenler, umre yapmaya yöneldi. Bu da doğal olarak talebi patlattı” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR MAKUL

Tur şirketlerinin Hac için tüm çalışmaları tamamladığını dile getiren Çobanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “207 acente teminat mektuplarını verdi, Diyanet ile görüşmelerini bitirdi. Protokoller yapıldı. Fiyatlar da belli oldu. Tercihe göre 15 bin riyallik, 17 bin riyallik ve 20 bin riyallik odalar var. Tabii bu fiyatları pahalı bularak umre yapmakla yetinenlerin adedi de artıyor.”

440 BİN BAŞVURU

İkram Turizm Hac ve Umre Operasyon Direktörü Mustafa Sadık Dursun ise, döviz kurundaki artışa rağmen 2018’de umre müracaatlarında makul bir artışın olabileceğine işaret ederek, “2017’de 440 bin gibi bir başvuru oldu, bu sene de aşağı yukarı aynı rakamı görürüz” tahmininde bulundu. Fiyatları, minimum 700 dolar, maksimum 2 bin dolar olarak açıklayan Dursun, tur şirketlerinin müşteri kapmak için yarıştığını vurguladı.

TELEFONLAR SUSMUYOR

Hac kurasında ismi çıkmayanların umreyi tercih ettiğinin altını çizen Dursun, “Telefonlarımız susmuyor, bize devamlı Şubat dönemi için umre bedelleri ve oda fiyatları soruluyor” şeklinde konuştu.