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Umre fiyatı 3285 TL'den başlıyor

Diyanet'in düzenleyeceği 2018 umre organizasyonunda en düşük ücret 3285, en yüksek ücret 7120 TL olarak açıklandı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:38
Umre fiyatı 3285 TL'den başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal toprakları görmek isteyen on binlerce kişinin büyük bir merakla beklediği 2018 yılı umre fiyatlarını açıkladı. Diyanet'in düzenleyeceği 2018 yılı umre organizasyonunda en yüksek ücret 7 bin 120 TL olurken, en düşük ücret ise 3 bin 285 TL olarak belirlendi. İlk kafile kasım ayının ilk haftasında kutsal topraklara hareket edecek. İkinci dönem tur 15 Ocak'ta, üçüncü dönem tur 10 Şubat'ta, dördüncü dönem tur 15 Mart'ta, beşinci dönem tur ise Ramazan ayında gerçekleştirilecek.

RAMAZAN'DA FARKLI

Ramazan ayında düzenlenecek Umre tur programı ve ücretlerinin ise ayrıca ilan edileceği belirtildi. 5 ayrı dönem halinde gerçekleştirilecek turlar 7-11-14 ve 30 günlük olarak planlanırken, turla giden vatandaşlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeği imkanı sağlanacak. Öğlen yemekleri ise kumanya şeklinde verilecek.

Öğrenci ve öğretmen için uygun fiyat 

Öte yandan Diyanet, yarıyıl tatili zamanında da öğretmen, öğrenci ve veliler için 11 günlük özel Umre Programı düzenleyecek.  2-3-4 kişilik odalarda kalacak öğrenci ve öğretmenlerin umre ücretleri ise en fazla 3 bin 995 TL, en az 3 bin 285 TL olarak belirlendi. 

Akşam

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:38
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Diyanet İşleri
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