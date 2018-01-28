Ümraniyespor, Boluspor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

İlk yarısı golsüz sona eren maçta konuk ekibe 3 puanı getiren golü 73.dakikada İbrahim Akdağ kaydetti. Bu arada 26 yaşındaki futbolcu İbrahim Akdağ, bu sezonki 9.golüne imza attı.



Alınan bu sonucun ardından Bayram Bektaş yönetimindeki Ümraniyespor 38 puana yükseldi ve haftayı lider bitirdi. Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor ise 27 puanda kaldı.