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Ümraniyespor: 1 - Adanaspor: 0

TFF Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında Adanaspor’u konuk etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 22:18
Ümraniyespor: 1 - Adanaspor: 0

TFF Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

45. dakikada İbrahim’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Vasilogiannis’in kaleciyle karşı karşıya kalarak, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. İkinci pozisyonda kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

62. dakikada Oğuz Ceylan’ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Rangelov’un önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rangelov’un pasını aktardığı Vasilogiannis’in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim Akdağ’ın pasında Emircan, Vasilogiannis’in önüne indirdi. Vasilogiannis’in ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur’un pasında ceza yayı üzerinde Roni’nin yaptığı vuruşta Merthan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

STAT: Ümraniye

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 90+2 Tarık), Cleyton (Dk. 56 Bahadır), Emircan Altıntaş (Dk. 78 Serdar Özbayraktar), Rangelov

ADANASPOR İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Emre Can Coşkun, Didi,Renan Diniz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Digao (Dk. 66Uche Kalu), Roni, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 82 Abdulaziz Solmaz), Bahattin Köse

GOL: Dk. 76 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş, İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Emre Can Coşkun, Tevfik Altındağ, Roni, Bekir Yılmaz (Adanaspor)

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 22:18
  1. TFF Lig’in 20. haftası
  2. Ümraniyespor
  3. Adanaspor
  4. Ümraniye

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