Ümraniye’nin Cadde ve Sokakları Pırıl Pırıl

Temizliği sadece kirlilik belirtilerinin ortaya çıktığı durumlarda yapılması gereken bir uygulama olarak ele almayan Ümraniye Belediyesi, sürekli ve düzenli temizlik uygulamalarına devam ediyor. Ümraniyeliler için daha yaşanabilir, temiz ortamlar oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Ümraniye Belediyesi, 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği “Türkiye’nin En Temiz Şehri Yarışması”nda kazandığı İstanbul’un en temiz ilçesi unvanını koruyor.

Ümraniye Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklardan günlük çöp alırken, tüm cadde ve sokaklar makineli süpürme araçları ve elle süpürme personeliyle düzenli olarak temizleniyor. Ayrıca tadilat sonucu çıkan moloz atıkları, hanelerden çıkan eşya vb. türde atıklar günlük olarak toplanıyor.

Yaptığı birçok hizmetle öncü olan ve adından sıkça söz ettiren Ümraniye Belediyesi, her gün düzenli ve programlı olarak ilçeyi temizlemeye devam ediyor.