Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ümraniye’nin Cadde ve Sokakları Pırıl Pırıl

Yaptığı birçok hizmetle öncü olan ve adından sıkça söz ettiren Ümraniye Belediyesi, her gün düzenli ve programlı olarak ilçeyi temizlemeye devam ediyor. Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe genelinde rutin olarak yıkama ve süpürme çalışmalarını sürdürüyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 19:17
Ümraniye’nin Cadde ve Sokakları Pırıl Pırıl

Temizliği sadece kirlilik belirtilerinin ortaya çıktığı durumlarda yapılması gereken bir uygulama olarak ele almayan Ümraniye Belediyesi, sürekli ve düzenli temizlik uygulamalarına devam ediyor. Ümraniyeliler için daha yaşanabilir, temiz ortamlar oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Ümraniye Belediyesi, 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği “Türkiye’nin En Temiz Şehri Yarışması”nda kazandığı İstanbul’un en temiz ilçesi unvanını koruyor.

Ümraniye Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklardan günlük çöp alırken, tüm cadde ve sokaklar makineli süpürme araçları ve elle süpürme personeliyle düzenli olarak temizleniyor. Ayrıca tadilat sonucu çıkan moloz atıkları, hanelerden çıkan eşya vb. türde atıklar günlük olarak toplanıyor.

Yaptığı birçok hizmetle öncü olan ve adından sıkça söz ettiren Ümraniye Belediyesi, her gün düzenli ve programlı olarak ilçeyi temizlemeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 19:17
  1. Ümraniye Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’daki Türkler günlerdir onu arıyordu… Acı haber geldi!
    1. Almanya’daki Türkler günlerdir onu..
    2. İsrail'e net mesaj: İzin vermeyeceğiz
    3. Bağcılarlılar için “piknik günleri”
    4. Açıkladılar! Manchester’in yıldızı..
    5. Turkcell’li yüzücüler Dünya arenasında
    6. Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Wattsu..
    7. Akıllı telefonun bu özelliği can..
    8. Bağcılar’da Üniversite Tercih..
    9. 15 Temmuz'un sembol fotoğrafını üç..
    10. Turkcell’liler denizlerde de 4.5G..
    11. Ümraniye’nin Cadde ve Sokakları Pırıl..
    12. Tercih döneminde Tercih Simülatörü..
    13. CHP’nin FETÖ imamı kim? FETÖ..
    14. Vali Demirtaş’ın Saimbeyli ve Feke..
    15. Burhaniye’de çevreciler, 3 günde 5 bin..
    16. TOBB’li girişimcilerden kanserle..
    17. Modifiye tutkunlarının ceza protestosu
    18. BEÜ’de Endoskopik Hipofiz Cerrahisi..
    19. Başkan Kılıç’tan 23 Temmuz mesajı
    20. Mardinli işadamından güvenlik..
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Protokolde kavga çıktı, bakan zor kurtuldu!
    Protokolde kavga çıktı, bakan zor kurtuldu!
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı