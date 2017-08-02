Ümraniyeliler Silivri'deki FETÖ Davalarını Takip Etti

FETÖ’nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde, Taksim Meydanı'nın işgali sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 11'i tutuklu, 4'ü firari 99 sanığın yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada devam ediliyor. Sabahın erken saatlerinde belediye bahçesinde kalkan otobüslerle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "Taksimi İşgal" davası duruşmasını Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Süleyman Ayan, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetimi, Şehit ve Gazi yakınları, muhtarlar, STK Temsilcileri, belediye birim müdürleri ve Belediye personeli ile kalabalık bir katılımcıyla takip etti.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde vatanın birliğini ve beraberliğini bozmak isteyen darbeciler, hükûmetin ve milletin dik duruşuyla püskürtülmüştü. Ümraniye Belediyesi ve Ümraniyeliler; 15 Temmuz gecesi hain darbecilere geçit vermemiş, ardından demokrasi nöbetlerinde de hem Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda hem de Kısıklı’da birlik ve beraberliğin sembolü olmuştu. Ümraniye protokolü ve belediye personeli bugün,Silivri Ceza ve İnfaz Kurumundaki FETÖ davalarından biri olan ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Taksim’in İşgali Davasını takip etmek üzere Silivri’ye gitti. Ümraniyeliler; hain girişimi unutmamak ve unutturmamak için darbeci askerlerin yargılandığı davaların peşini bırakmamaya kararlı.