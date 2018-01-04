Ümraniyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Ümraniyeli binlerce kadına el becerisi kazandırarak, meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Madenler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 2015 yılında kurularak hizmet vermeye başlayan altın ve gümüş işlemeciliği ile giyim atölyeleri bunlardan sadece biri. Kursiyerler bu atölyelerde bulunan tezgâhlarda haftanın iki günü eğitim alıyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, atölyelere bir ziyaret gerçekleştirdi.