Ümraniyeli Hanımlar Altın ve Gümüş’ü Değerli Eşyaya Döndürüyor

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın göreve başlamasıyla ivme kazanarak standartları yükselen Meslek Edindirme Kursları, Ümraniyeli binlerce kadına el becerisi kazandırarak, onları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Madenler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 2015 yılında kurularak hizmet vermeye başlayan altın ve gümüş işlemeciliği ile giyim atölyeleribunlardan sadece biri. Kursiyerler bu atölyelerde bulunan tezgâhlarda haftanın iki günü eğitim alıyor.

Bu kapsamda Ümraniye BelediyeBaşkanı Hasan Can, atölyelere bir ziyaret gerçekleştirdi.