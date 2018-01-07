Ümraniyeli Hanımlar Altın ve Gümüş’ü Değerli Eşyaya Döndürüyor
Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında kurulan Altın ve Gümüş İşlemeciliği ile Ümraniyeli hanımlar meslek sahibi oluyor.07 Ocak 2018 Pazar 19:28
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın göreve başlamasıyla ivme kazanarak standartları yükselen Meslek Edindirme Kursları, Ümraniyeli binlerce kadına el becerisi kazandırarak, onları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Madenler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 2015 yılında kurularak hizmet vermeye başlayan altın ve gümüş işlemeciliği ile giyim atölyeleribunlardan sadece biri. Kursiyerler bu atölyelerde bulunan tezgâhlarda haftanın iki günü eğitim alıyor.
Bu kapsamda Ümraniye BelediyeBaşkanı Hasan Can, atölyelere bir ziyaret gerçekleştirdi.