Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ümraniyeli Hanımlar Altın ve Gümüş’ü Değerli Eşyaya Döndürüyor

Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında kurulan Altın ve Gümüş İşlemeciliği ile Ümraniyeli hanımlar meslek sahibi oluyor.

07 Ocak 2018 Pazar 19:28
Ümraniyeli Hanımlar Altın ve Gümüş’ü Değerli Eşyaya Döndürüyor

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın göreve başlamasıyla ivme kazanarak standartları yükselen Meslek Edindirme Kursları, Ümraniyeli binlerce kadına el becerisi kazandırarak, onları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Madenler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 2015 yılında kurularak hizmet vermeye başlayan altın ve gümüş işlemeciliği ile giyim atölyeleribunlardan sadece biri. Kursiyerler bu atölyelerde bulunan tezgâhlarda haftanın iki günü eğitim alıyor.

Bu kapsamda Ümraniye BelediyeBaşkanı Hasan Can, atölyelere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 19:28
  1. Ümraniye Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Le Pen'in partisi isim değiştiriyor
    1. Le Pen'in partisi isim değiştiriyor
    2. Nigel de Jong'dan flaş ayrılık sözleri!
    3. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i..
    4. Kamyonun kasası, üst geçide takıldı
    5. Aynı sokak... Birer gün ara... 2 ceset
    6. Askerden izinli geldiği köyünde çöken..
    7. Ünal, Kılıçdaroğlu’nu memleketi..
    8. ABD'nin büyük Rusya korkusu: Gerçek..
    9. Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
    10. Irak parlamentosundan ABD'nin Kudüs..
    11. 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
    12. Bingöl'de 'Doçka' ve çok sayıda..
    13. Ümraniye Belediyesi Tarafından..
    14. ‘Bedel’ Gala yaptı
    15. Meram’ın yatırım yılı
    16. “Bayrak Şairi Arif Nihat Asya..
    17. Ümraniyeli Hanımlar Altın ve Gümüş’ü..
    18. Umran’ın Ocak 2018 Sayısı Çıktı!
    19. Vestel ve P&G’den Türkiye’de bir ilk:..
    20. Bakanlık'tan flaş uyarı: Son tarih 11..
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı
    Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı
    Oğlunun oyuncağını incelerken aklına geldi! Şimdi 5 fabrikası var...
    Oğlunun oyuncağını incelerken aklına geldi! Şimdi 5 fabrikası var...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...