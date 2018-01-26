Ümraniye'deki o cadde Pazar günü araç trafiğine kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına istinaden, Alemdağ Caddesi’nin “Metro Çarşı Durağı” ile “Metro Ümraniye Durağı” arasında kalan kısmı 28.01.2018 Pazar günü araç trafiğine kapatılıyor. Alınan UKOME kararı ile Alemdağ Caddesi’nin, “Metro Çarşı Durağı” (TRT Lojmanları) ile “Metro Ümraniye Durağı” (Eski Belediye Binası) arasında kalan kısmı için yayalaştırma projesinin çalışmalarına pazar günü başlanıyor. Ayrıca Üsküdar istikametine trafik akışı da Çavuşbaşı Caddesi’nden sağlanacak.