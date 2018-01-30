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Ümraniye'deki cadde trafiğe kapatıldı! Vatandaş akın etti

Ümraniye ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların gezme ve alışveriş gibi faaliyetleri için yoğun ilgi gösterdi.

30 Ocak 2018 Salı 12:19
Ümraniye'deki cadde trafiğe kapatıldı! Vatandaş akın etti

Alemdağ Caddesi, yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapatılmasıyla birlikte vatandaşlar için daha cazip hale geldi. Projenin tamamlanmasıyla Alemdağ Caddesi’nin yeni görünümü ve sosyal alanlarıyla Ümraniye, prestijine prestij katacak!

Göreve geldiği 2004 yılından bu yana Ümraniyelilere “Kalite, yaşamın kendisidir” anlayışıyla eğitimden sağlığa, kültürden sanata, sosyal belediyecilikten alt yapı hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ekibi, Ümraniyelilerin daha kaliteli ve rahat ortamda alışveriş yapmasını sağlayacak bir projeye daha imza attı. Ümraniyelilerin alışveriş konusunda sıkça tercih ettiği ve birbirinden güzel dükkânların bulunduğu Alemdağ Caddesi’ni yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapattı.  Alemdağ Caddesi’nde daha rahat vakit geçirebilecek olmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, projede emeği geçen herkese ve Ümraniye’nin çehresini değiştiren Başkan Hasan Can’a teşekkür ettiler.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:19
  1. Alemdağ Caddesi
  2. yayalaştırma projesi
  3. Hasan Can
  4. trafik
  5. ümraniye
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