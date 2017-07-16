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Ümraniye’de yapı market malzemeleri deposunda büyük yangın

Ümraniye’de yapı malzemelerinin bulunduğu geniş alanda büyük bir yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:12
Ümraniye’de yapı market malzemeleri deposunda büyük yangın

Yangın, Ümraniye Esenşehir Mahallesi’nde yapı malzemeleri bulunan bir alanda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Dakikalarca uğraş sonrası söndürülen yangından çevredeki iş yerleri de etkilendi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında can kaybı yaşanmadı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:12
  1. Ümraniye
  2. Yangın
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